Eintracht Northeim reist mit Rückwind nach Gifhorn

Foul: Der Northeimer Jakob-Hanno Westfal wird hier von einem Uphusener gehalten. Am Sonntag reisen Westfal und Co nach Gifhorn.

Northeim. Mit dem Rückenwind von drei Siegen in Serie geht der FC Eintracht Northeim am Sonntag seine nächste Herausforderung in der Fußball-Oberliga an. Anpfiff beim MTV Gifhorn ist um 14 Uhr. Wir beantworten vorab die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Ausgangslage vor dem Duell?

In der Tabelle haben sich Spitzenreiter HSC Hannover (27 Punkte) und Eintracht Northeim (25) ein wenig abgesetzt. Bersenbrück (22) und Eintracht Braunschweig II (21) folgen dahinter. Und bevor die U23 aus der Löwenstadt am nächsten Sonntag, 11. November, ins Gustav-Wegner-Stadion kommt, will Northeim den vierten Dreier am Stück eintüten. Gastgeber Gifhorn ist nach dem jüngsten 0:0 gegen Arminia Hannover vom Mittwoch mit 17 Punkten auf Tabellenplatz neun zuhause.

Wie ist Gegner Gifhorn derzeit in Schuss?

Das ist schwer einzuschätzen. Die Ergebnisse des Teams sind ziemlich inkonstant. Da wechseln sich Heimniederlagen gegen Heeslingen (0:2) oder Hildesheim (1:2) mit dicken Ausrufezeichen ab. So siegte der MTV beispielsweise 3:1 in Delmenhorst oder auch 1:0 in Bersenbrück.

In der vergangenen Saison wurde Gifhorn Zwölfter und gewann sein Heimspiel gegen die Eintracht am 19. November 2017 mit 4:2. Am letzten Spieltag der Serie holten sich die Northeimer die drei Punkte wieder, als man am Rhumekanal mit 2:1 die Oberhand behielt. Beide Treffer erzielte Thorben Rudolph.

Wie sieht es personell für Sonntag aus?

Linus Baar hat seine Sperre nach der Ampelkarte aus dem Duell gegen Arminia Hannover abgesessen. Er dürfte damit in die Abwehr zurückkehren. Das Fußballjahr 2018 ist dagegen für Silvan Steinhoff vorzeitig beendet. Er hat sich während eines Pflichtkurses bei seinem Studium die Außenbänder gerissen und steht der Eintracht damit vorerst nicht zur Verfügung.

Was gibt es sonst noch rund um die Eintracht?

Zwei durchaus interessante Dinge: Am Freitagabend wird ausgelost, gegen wen die Northeimer im Pokal-Halbfinale antreten dürfen. Neben der Eintracht sind noch der 1. FC Wunstorf, Atlas Delmenhorst sowie TuS Bersenbrück dabei.

Wer den Niedersachsenpokal für sich entscheidet, darf in der nächsten Saison am DFB-Pokal teilnehmen. Die Auslosung beginnt um 18.30 Uhr im Sporthotel Fuchsbachtal in Barsinghausen und wird vom niedersächsischen Fußballverband live auf Facebook übertragen. Gespielt wird das Halbfinale voraussichtlich rund um Ostern 2019.

Außerdem hat Philipp Weißenborn in der Sportschule in Hennef die Prüfungen zur Trainer-A-Lizenz erfolgreich abgelegt. Daher war er am Mittwoch auch nicht beim 3:1-Sieg in Heeslingen vor Ort und wurde erfolgreich von Oliver Gremmes vertreten, der sonst für die U19 verantwortlich ist.