Eintracht Northeim reist zum Rückrundenstart nach Spelle

Northeim. Das letzte Auswärtsspiel des Jahres führt den FC Eintracht Northeim ins rund 300 Kilometer entfernte Spelle. Die Partie beim SC Spelle-Venhaus wird am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen. Wir beantworten vorab die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Ausgangslage vor der Begegnung?

Die Northeimer haben trotz des torlosen Remis in Cloppenburg am vergangenen Samstag die Tabellenführung behauptet. Weil jedoch der HSC Hannover mit 3:1 gegen Hagen/Uthlede gewann, schmolz das Polster auf einen Punkt und vier Tore. Die drittplatzierten Bersenbrücker haben bereits sechs Zähler Rückstand. Spelle-Venhaus ist aktuell auf Position zehn zuhause und hat aus 16 Partien 21 Punkte geholt.

Wie ist Spelle-Venhaus aktuell in Form?

Richtig, richtig gut! Der Vorjahresdritte, der bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg in die Regionalliga mitgekickt hatte, hat sich nach einem völlig verkorksten Saisonstart mittlerweile erholt. In den vergangenen fünf Spielen gab es vier Siege (2:1 in Heeslingen, 3:0 gegen Wolfenbüttel, 3:1 in Hildesheim sowie 3:0 gegen Bersenbrück) und ein Remis (1:1 gegen Delmenhorst). So gelang der Truppe der Sprung vom Tabellenende ins breite Mittelfeld. Und da die Liga so ausgeglichen wie lange nicht mehr besetzt ist, fehlen Spelle nun sogar nur noch fünf Punkte bis zum Tabellendritten. Eine Region, von der der Sportclub vor einigen Wochen nicht zu träumen gewagt hätte. Zum Vergleich: Einen besseren Lauf hat aktuell nur Northeim mit fünf Siegen und einem Remis. Es treffen also die (statistisch gesehen) formstärksten Teams aufeinander.

Wie ging das Hinspiel am Rhumekanal aus?

Das endete am ersten Spieltag der Saison am 12. August mit einem 2:0-Heimsieg für die Northeimer. Wiederhold (73.) und Zimmermann (75.) trafen damals per Doppelschlag. Das war zumindest ein wenig glücklich, da Spelle keinesfalls schlechter war, allerdings vor dem Tor versagte. Zum Unglücksraben wurde Sascha Wald, der - für DEN Oberliga-Torjäger vom Dienst absolut ungewöhnlich - selbst beste Chancen vergab. Darunter war sogar ein Strafstoß, bei dem er nur die Latte traf.

Trainer des SC war damals Sebastian Röttger. Für ihn hat Ende Oktober Hanjo Vocks übernommen. Seitdem gab es keine Niederlage. Und dessen Spieler sind nach den erfolgreichen Wochen extrem heiß. Vocks: „Ich wollte nur zwei Mal die Woche trainieren. Die Jungs haben aber auf drei Einheiten bestanden.“

Wie sieht es im Northeimer Lager aus?

Gut. Daran ändert auch die Punkteteilung in Cloppenburg nichts. Die von Trainer Philipp Weißenborn angepeilten sieben Zähler aus den letzten drei Spielen des Jahres sind noch drin. Dazu müssen aber Siege in Spelle und nächsten Sonntag daheim gegen Wunstorf her.