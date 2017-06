0:3 - Eintracht Northeim in der Relegation punkt- und torlos

Northeim. Eintracht Northeim und die Relegation zur Fußball-Regionalliga Nord – das passte auch im dritten Spiel nicht zusammen. Mit dem glatten 0:3 gegen den zuvor ebenfalls sieglosen Bremer SV verlore das team von Trainer Malte Fröhlich auch das dritte Spiel, nachdem es gegen Eutin und Altona 93 vorher zweimal ein 0:1 gegeben hatte. „Jede Mannschaft hat in der Saison mal eine schlechte Phase. Dumm, dass wir sie jetzt hatten“, meinte Teammanager Hartmut Denecke schon vor dem Anpfiff. „Wenn du in 270 Minuten kein Tor machst, kannst du nichts gewinnen“, fasste es Fröhlich lapidar zusammen.

Fröhlich hatte gegenüber dem 0:1 gegen Altona 93 in Celle gleich auf sechs Positionen umgestellt. Das lag auch daran, dass die Spieler, die vor dem Anpfiff verabschiedet wurden (siehe Extra-Text) nochmal eine Chance erhalten sollten. So mussten sich die Akteure aus der zweiten Reihe erst einmal reinfinden in die Partie. Doch leichter gesagt als getan! Die Bremer, die wie die Eintracht beide vorherigen Spiele verloren hatten, fanden sich besser zurecht, erarbeiteten sich von Beginn an ein leichtes Plus.

Von den Gastgebern ging wie in Celle wenig bis gar keine Gefahr in der Offensive aus. Ali Ismail und Henrik Sinram-Krückeberg bekamen keiner Bälle aus dem Mittelfeld und hingen weitestgehend in der Luft. So konnte Bremens Torhüter Christian Ahlers-Ceglarek einen sehr ruhigen Spätnachmittag verbringen, musste fast überhaupt nicht eingreifen. Der BSV hatte eindeutig mehr vom Spiel, agierte druckvoller und mit mehr Durchschlagskraft. Die beiden Kopfballtreffer von Rieckhof und Nils Laabs waren Ausdruck der Bremer Angriffswucht. Die „Blauen“ schalteten viel schneller um und setzen die Northeimer unter Druck.

Enttäuschend wie in Celle Eintrachts Offensivspiel. Wohl auch deshalb brachte Coach Fröhlich zur zweiten Halbzeit Thorben Rudolph, um mehr Druck nach vorn zu erzeugen. Gebracht hat es nicht viel. Die Bremer trafen noch zweimal die Latte, eintracht blieb offensiv harmlos.

„Bei uns fehlte der letzte Wille“, meinte der erneut gesperrte Christian Horst. „Für uns war die Relegation aber ein Bonus. Kapitän Marcel Braun in seinem letzten Spiel: „Bei uns war die Luft raus, es fehlten einfach die letzten Prozente.“ Coach Fröhlich: „Schade, traurig! Wir haben uns nicht belohnt.“ (gsd/nh)

Von Helmut Anschütz