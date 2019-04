Eintracht Northeim schaut voraus: Nach Hannover ist vor Bersenbrück

Montag geht es um den Einzug ins Pokalfinale

+ © Kaja Schirmacher Thorben Rudolph kann es nicht fassen. Nach seiner vergebenen Kopfballchance in der Nachspielzeit musste er erstmal durchschnaufen. Hannovers Kapitän Ferhat Bikmaz zeigt an, wohin er mit seinem Team will: nach oben in die Regionalliga. Doch da wird die Eintracht noch ein Wörtchen mitreden. © Kaja Schirmacher

Northeim – In den nächsten Wochen entscheidet sich, ob die bisher sehr gute Saison des FC Eintracht Northeim vielleicht sogar zu einer sensationellen wird. Nach dem 0:0 am Sonntag vor über 800 Zuschauern im Spitzenspiel gegen den HSC Hannover haben die Landeshauptstädter zwar vor den letzten vier Spielen in der Oberliga die besseren Karten im Aufstiegsrennen, aber noch ist alles möglich. Wenigstens die Relegation haben die Northeimer ohnehin bereits sicher.