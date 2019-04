Eintracht Northeim schließt Trainersuche ab: Schneegans und Hille kommen

Die sportliche Führung der Eintracht in der neuen Saison: (von links) Trainer Simon Schneegans, sportlicher Leiter Philipp Weißenborn und Co-Trainer Oliver Hille.

Northeim – Die Trainersuche für die Saison 2019/2020 beim Fußball-Oberligisten FC Eintracht Northeim ist beendet. Simon Schneegans wird neuer Coach, als Co-Trainer kehrt Oliver Hille zurück an den Rhumekanal. Das teilte der Klub am Donnerstag mit.

Der 32-jährige Bundespolizist Schneegans, der die A-Lizenz besitzt, steht derzeit noch in Diensten von Bezirksligist SG Bergdörfer und kämpft mit diesem Team um den Aufstieg in die Landesliga. Zudem trainiert er am DFB-Stützpunkt Göttingen.

Oliver Hille kehrt vom SC Hainberg zurück. Er war bereits in der vergangenen Saison beim FC Eintracht im Nachwuchs- und Herrenbereich tätig, auch bereits als Co-Trainer. Der aktuelle Coach Philipp Weißenborn konzentriert sich in der neuen Spielzeit wieder ganz auf seinen Job als sportlicher Leiter des Vereins.

Weißenborn: "Mit Simon und Olli ist es uns gelungen, zwei Trainer zu verpflichten, die in dieser Saison in ihren jeweiligen Teams hervorragende Arbeit leisten. Beide kennen den Verein und die handelnden Personen schon eine ganze Zeit, Olli ja sogar von innen, sodass sie wissen, welche Werte und welche Vorstellungen wir leben. Im Laufe unserer Suche, als wir anfangs mit beiden unabhängig voneinander gesprochen haben, wurde deutlich, dass sie fußballerisch sehr nah beieinander liegen. So entstand die Idee, beide zusammenzubringen. Für uns als Verein war das die Wunschlösung, die sich im Laufe des Prozesses entwickelt hat und ich bin froh, dass uns die Umsetzung gelungen ist."