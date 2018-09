Eintracht Northeim spielt bereits Freitagabend gegen Borussia Hildesheim

Voller Einsatz im Kampf um den Ball: Paul Mähner, hier gegen den HSC Hannover, empfängt mit seiner Eintracht am Freitagabend die Truppe aus Hildesheim.

Northeim. Bereits am Freitagabend kämpfen die Oberliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim um die nächsten drei Punkte. Zu Gast im Gustav-Wegner-Stadion ist der VfV Borussia Hildesheim. Anpfiff zu der Partie ist um 18 Uhr. Wir klären vorab die wichtigsten Fragen.

Wie kommt es zu der ungewöhnlichen Anstoßzeit?

Die Begegnung findet bereits Freitagabend statt, um dem Northeimer Stadtlauf nicht im Weg zu stehen, der am Sonntag über die Bühne geht. „Das war selbstverständlich für uns. Wir freuen uns ja auch, dass der Stadtlauf wieder zurück ist. Die 1. Mannschaft wird am Sonntag dort den Ausschank übernehmen und aus unseren Nachwuchsteams werden viele Kinder am Lauf teilnehmen“, sagt Eintrachts Trainer und sportlicher Leiter, Philipp Weißenborn.

Der Termin am Freitag wurde möglich, weil der Spielplan das Duell mit Hildesheim für dieses Wochenende vorsah. Bei anderen Mannschaften mit weiteren Anfahrten wäre dies nicht drin gewesen. Weißenborn: „Wir hoffen auf viele Zuschauer. Hildesheim ist ja in der heimischen Fußballszene ein relativ großer Name und ein Traditionsverein.“

Was kann man zu Gegner Hildesheim sagen?

Die Domstädter stiegen 2015 in die Regionalliga Nord auf, mussten diese nach der vergangenen Saison aber wieder verlassen. 28 Punkte aus 34 Spielen reichten nicht, um die 4. Liga zu halten. Trainer bei den Borussen ist weiterhin Thomas Siegel, der mit seinen Jungs durchaus erfolgreich in die neue Klasse gestartet ist. Dem 1:0-Erfolg gegen Heeslingen folgten jedoch Niederlagen in Delmenhorst (1:3) und bei Aufsteiger Hagen/Uthlede (1:2). Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Bersenbrück. Das hat auch Philipp Weißenborn beobachtet. „Der Ausgleich für Bersenbrück ist erst in der Nachspielzeit gefallen. Da hatte Hildesheim ein bisschen Pech. Ohnehin habe ich den Eindruck, dass die immer besser werden. Trotz Abstieg haben sie dort einige erfahrene Spieler behalten und ein paar junge Akteure dazu geholt. Dann dauert es eben ein bisschen, bis man eingespielt ist.“

Beispielhaft nennt der Eintracht-Coach Lupo Martini Wolfsburg. Der spätere Oberligameister hatte den Start in die vergangene Serie kräftig in den Sand gesetzt, rollte das Feld dann aber von hinten auf und kehrte sofort in die Regionalliga zurück. Auf einen ähnlichen Werdegang hofft nun auch Hildesheim.

Sind alle Spieler fit für das Duell?

Nicht ganz. Carim Blötz fällt weiter aus. Allerdings stehen die Zeichen bei Melvin Zimmermann gut, dass er in den Kader zurückkehrt. Seine Oberschenkelprobleme sind überwunden. Letzte Klarheit sollte das Abschlusstraining am Donnerstagabend bringen.

Fortschritte macht auch Mattis Daube (Adduktoren). Er trainiert bereits wieder mit der Mannschaft. Für einen Einsatz gegen Hildesheim wird es wohl noch nicht reichen, aber vermutlich danach in Bersenbrück.