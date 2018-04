Eintracht Northeim erwartet Samstag den TuS Bersenbrück

Fußball-Oberliga

+ © Kaja Schirmacher Kämpfer und Dauerläufer im Mittelfeld: Luka Szagun (rechts, hier im Spiel gegen Spelle-Venhaus) wird die Eintracht im Sommer verlassen. Ihn zieht es studienbedingt nach Köln. © Kaja Schirmacher

Northeim. Nach vier Spielen ohne Sieg will Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim zurück in die Erfolgsspur. Gelingen soll das am Samstag ab 16 Uhr gegen TuS Bersenbrück. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.