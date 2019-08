Eintracht Northeim startet Sonntag gegen Arminia Hannover in die Saison

Northeim – Mit einem Heimspiel startet der FC Eintracht Northeim am Sonntag in die Saison 2019/2020 der Fußball-Oberliga. Um 14 Uhr beginnt die Partie gegen Arminia Hannover im Gustav-Wegner-Stadion.

Nach dem heftigen 0:4-Pokal-Aus am vergangenen Sonntag gegen Hildesheim herrschte Ernüchterung unter den Zuschauern. Bereits im Achtelfinale war damit der Traum vom DFB-Pokal geplatzt, den man in der Vorsaison immerhin bis ins Halbfinale bewahren konnte.

Kein Wunder, dass nun viele der Anhänger die Befürchtung haben, dass es die neuformierte Eintracht auch in der Punktrunde schwer haben könnte. Nicht nur, dass zahlreiche Leistungsträger den Verein verlassen haben (Daube, Rettstadt, Steinhoff, Hillemann). Hinzu kommt, dass weitere verletzt sind (Zimmermann, Horst) und dem Team noch nicht wieder helfen können.

Gerade offensiv ließen die Northeimer gegen Hildesheim viele Wünsche offen und zudem alle Chancen ungenutzt. Maurice Franke war als Einzelkämpfer in der Spitze nicht zu beneiden. Und als mit Lukas Bode ein weiterer Stürmer kam, war kurz zuvor das 0:3 gefallen.

Kurzum: Mit vor Selbstvertrauen stolz geschwellter Brust wird die Eintracht wohl eher nicht ins Duell mit Arminia Hannover gehen. Auf der anderen Seite gibt es allerdings nach gerade einmal 180 (Pokal-)Minuten der jungen Saison auch keinen Grund, alles Schwarz zu malen: Ersatzgeschwächte Northeimer unterlagen schließlich einem Hildesheimer Team, in dem zahlreiche Jungs bereits in der Regionalliga aktiv waren - und dies auch gern in der nächsten Serie wieder sein würden.

Hinzu kommt eine keineswegs optimale Saisonvorbereitung der Kicker von Trainer Simon Schneegans. Die alte Serie, die offiziell am 18. Mai beendet war, verlängerte sich durch die Relegationsspiele gegen Lüneburg um zwei Wochen. Dann begann die neue Runde für Eintracht auch noch eine Woche früher, weil man im NFV-Pokal bereits in der Qualirunde in Hameln gegen Tündern ran musste. Wertvolle Zeit, die man im Training hätte brauchen können.

Doch lamentieren hilft nicht: Sonntag geht es um die ersten Punkte. Und dann kann der Coach auf drei Rückkehrer zurückgreifen. Richard Hehn, Hanno Westfal und auch Leon Rüffer sind wieder an Bord. Vielleicht können sie helfen, Arminia in die Knie zu zwingen. Wie es sich anfühlt im Achtelfinale herauszufliegen, wissen auch die Hannoveraner. Sie verloren 0:2 in Heeslingen.

Verzichten müssen die Northeimer auf ein Wiedersehen mit Murat Salar. Der Ex-Coach der Gäste hatte sich immer wieder Wortgefechte mit Eintracht-Fans und Funktionären geliefert. Sein Nachfolger beim Vorjahres-Sechsten ist Skerdi Bejzade. Der saß bereits am 28. April auf der Bank, als Northeim bei Arminia 0:2 verlor. Das Hinspiel der vergangenen Serie hatte Eintracht mit 4:2 gewonnen.