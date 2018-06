Eintracht Northeim startet Vorbereitung: „Wir wollen eine gute Rolle spielen“

Northeim. Trainingsauftakt bei Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim: Am Freitag versammelte der in Doppelfunktion als sportlicher Leiter und Trainer fungierende Philipp Weißenborn nach 37 Tagen Ruhepause seine Akteure im Gustav-Wegner-Stadion zur ersten Einheit.

Damit hat die Saison 2018/2019 am Rhumekanal begonnen. Offiziell tut sie das mit dem Heimspiel in der Qualifikationsrunde des NFV-Pokals am 29. Juli gegen den Klassengefährten Arminia Hannover.

„Das ist unsere erste Aufgabe, auf die wir uns konzentrieren. In den kommenden Wochen werden wir die Vorbereitungszeit intensiv nutzen“, sagte Weißenborn. Während der Eintracht-Trainer den Pressevertretern noch Rede und Antwort stand, vergossen seine Kicker unter Regie von Athletiktrainer Christian Constein bereits die ersten Schweißtropfen. Seit der einstige Oberliga-Weggefährte Drochtersen/Assel mit Bayern München im DFB-Pokal das große Los gezogen hat, ist das Interesse am NFV-Pokalwettbewerb auch in Northeim gestiegen.

„Wir wollen in der Oberliga wieder eine gute Rolle spielen. Und dazu sehe ich die Mannschaft personell in der Spitze und in der Breite gut aufgestellt. Auch die Neuzugänge passen sehr gut“, sagte Weißenborn. Dass es zuletzt nicht für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga gereicht hat, ist abgehakt. „Wir haben die Punkte gegen die vermeintlich schwächeren Gegner liegen gelassen.“

Entlastung bei seiner Doppelfunktion erhält Weißenborn von Eintracht-Urgestein Hartmut Denecke, der sich neben seiner Rolle als Verwalter des Stadions um die Organisation rund um die Mannschaft kümmert.

Der kleinen Fangruppe im Stadion präsentierte der Trainer fünf der sieben Neuen im Eintracht-Trikot: Leon Rüffer und Lukas Bode (beide eigene U23), Yannik Freyberg (SVG Göttingen), Richard Hehn (FC Grone) und Finn Lucas Rettstadt (Altons 93). Es fehlten Tobias Stief (SSV Nörten) und Nicolas Grupe (Preußen Münster II). „Ich habe richtig Bock darauf, dass es endlich losgeht“, fand Freyberg beim ersten Aufgalopp klare Worte. (osx)