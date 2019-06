Eintracht Northeim sucht weiterhin nach Neuzugängen für die Oberliga

Northeim – Gerade mal 23 Tage liegen zwischen dem letzten Pflichtspiel und dem Trainingsauftakt – zumindest für südniedersächsische Verhältnisse im Amateurfußball liegt der Oberligist Eintracht Northeim in Sachen Terminhatz ganz weit vorn.

Doch seit dem 0:2 im Relegations-Rückspiel und dem Vorbereitungsbeginn am Dienstagabend hat sich viel getan beim Oberliga-Vize. Denn neben den Weggängen einiger Spieler muss Eintracht in der Serie 2019/20 auch auf seinen Sportlichen Leiter Philipp Weißenborn verzichten.

Weißenborn, der in der vergangenen Serie neben dem Amt des Trainers und Sportlichen Leiters auch noch einige weitere Tätigkeiten übernommen hatte (darunter in der Schlussphase auch das Traineramt beim U 19-Team), legt aus gesundheitlichen Gründen eine Pause ein. Weißenborns Tätigkeitsfeld als Sportlicher Leiter wird auf mehrere Personen verteilt. Der neue Oberliga-Coach Simon Schneegans kümmert sich ab sofort um den sportlichen Bereich der ersten Mannschaft, auch um Transfers und Verträge.

Oliver Gremmes ist zuständig für die Teams U 23, U 19 und U 17. Carim Blötz verantwortet die Teams U 16 bis U 14, und Michael Hönl bertreut die U 13 bis zur U 10. Eine Gruppe aus internen und externen Personen überwacht und koordiniert alle Handlungen. „Perspektivisch soll dies Philipp Weißenborn machen, aber der muss erst wieder gesund werden“, sagt Eintracht-Vorstandsmitglied Moritz Braukmüller.

Der aktuelle Kader muss dagegen erst wieder aufgefüllt werden. Denn mittlerweile haben mit Mattis Daube (Viktoria Berlin), Yannik Freyberg (tritt aus beruflichen Gründen kürzer), Christoph Ziegler (pausiert), Finn Lucas Rettstadt (unbekannt), Nils Hillemann, Silvan Steinhoff und Tobias Stief (alle SSV Nörten-Hardenberg) sieben Spieler den Oberligisten verlassen. Nicolas Grupe, der offiziell bereits vom Verein verabschiedet wurde, ist dagegen vorerst wieder dabei und trainiert mit.

„Einige Abgänge in den letzten Wochen haben uns wirklich überrascht“, sagt Braukmüller vor allem mit Blick auf die Personalie Steinhoff. Der Linksfuß, seit Jahren ein Leistungsträger, gab als Wechselgrund an, er wolle sich auf sein Studium konzentrieren. „Wir hatten mit ihm langfristig geplant“, sagt Braukmüller. Ein klärendes Gespräch mit Steinhoff wolle man definitiv aber noch führen, betont der Sprecher von Eintracht Northeim.

Andere Wechsel seien sauber über die Bühne gegangen. Daubes Weggang zu Viktoria Berlin zum Beispiel. „Mattis spielt in der Regionalliga und im DFB-Pokal. Er lebt praktisch unseren Eintracht-Traum“, sagt Braukmüller. Zu den bisherigen Neuzugängen Maurice Fiolka (FSC Lohfelden), Cetin Erbek (VfV Hildesheim) und Jonas Hille (SC Hainberg) zählt seit Mittwoch auch Ilyas Bircan. Der 19 Jahre alte und 1,80 Meter große Stürmer spielte in der vergangenen Saison für TuSpo Petershütte, davor für Hannover 96 in den Bundesligateams der U 19 und der U 17.

„Ich freue mich, ein Teil des Teams zu sein“, wird Bircan in einer Pressemitteilung zitiert. Doch um den Wechsel gibt es mächtig Zoff. Gegenüber dem Internet-Portal Gökick ereiferte sich Tobias Dietrich, Trainer des SV Rotenberg. Denn Bircan soll zuvor seinen Wechsel zum Bezirksliga-Aufsteiger fest zugesagt haben. „Er hatte uns eine ganz klare Zusage erteilt. Und dann kommt so ein Verein wie Eintracht Northeim aus der Kurve, dem offensichtlich die Spieler davonlaufen und spricht alles an, was halbwegs Talent hat“, zürnte der ehemalige Profi von Hannover 96.

„Das ist für alle nicht ideal“, sagt Braukmüller. Zumal Eintracht weiter auf der Suche nach Verstärkungen ist. „Wir wollen Qualität holen, geraten deshalb aber nicht in Panik“, betont Northeims Sprecher. Und mit Martin Wiederhold droht noch ein weiterer Weggang. Der Offensivspieler arbeitete bisher für ein Leipziger Unternehmen der IT-Branche. Aus beruflichen Gründen ist Wiederhold aber nach Hannover umgezogen. Jetzt wohnt er fünf Minuten entfernt vom Platz des Regionalligisten HSC Hannover, zu dem er aller Voraussicht nach wechseln wird, wie Braukmüller erklärt. „Er kann mit 32 Jahren in der Regionalliga spielen und muss nicht mehr pendeln. Dieser Wechsel ist absolut verständlich.“