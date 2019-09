Eintracht Northeim trifft auf den Heeslinger SC

Northeim – Nach zuletzt zwei Auswärtspartien bestreiten die Oberliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim an diesem Wochenende mal wieder ein Heimspiel. Sonntag wird um 14 Uhr im Gustav-Wegner-Stadion die Begegnung gegen den Heeslinger SC angepfiffen. Wir klären vorab die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Ausgangslage vor dem Duell?

Man könnte das Spiel vielleicht ganz passend als ein Duell der umgekehrten Vorzeichen beschreiben. Wenn diese Klubs in den vergangenen Jahren aufeinandertrafen, dann bekam es meist ein Team von oben (Northeim) mit einem Gegner von unten (Heeslingen) zu tun. Doch siehe da: Die Heeslinger, die an der A1 zwischen Bremen und Hamburg zuhause sind, treten die Reise in den Süden als amtierende Tabellenzweite an. Eintracht Northeim, daheim noch gänzlich ohne Punktgewinn, muss dagegen auf Platz 17 liegend aktuell ziemlich kleine Brötchen backen.

Wie ist Gegner Heeslingen aktuell in Schuss?

Wie zwölf Zähler aus sechs Partien es schon andeuten: ziemlich gut! Nach Siegen über Egestorf-Langreder (1:0) sowie Arminia Hannover (2:0) steht der HSC im Pokal-Viertelfinale und lässt auch in der Punktrunde immer wieder aufhorchen. Dort ging der Start (0:2 gegen Egestorf) zwar in die Hose, es folgten jedoch dicke Ausrufezeichen: 2:1 gegen Lupo Martini, 2:0 in Uphusen, 7:0 (!) gegen Wolfenbüttel. Wer dachte, dass die 1:2-Pleite in Emden die Heeslinger aus dem Tritt bringen würde, sah sich getäuscht. Stattdessen wurde Spelle-Venhaus, eine Woche zuvor noch bärenstarker 5:0-Sieger gegen Northeim, vergangenen Sonntag mit einer 2:4-Niederlage auf die Heimreise geschickt. Kurzum: Der Favorit am Sonntag heißt Heeslingen! Treffsicherster Akteur ist Marco Sobolewski, der sechs Buden auf dem Konto hat - und damit allein eine mehr als die komplette Northeimer Mannschaft.

Wie endeten die Spiele gegen Heeslingen in der vergangenen Saison?

Das Heimspiel gewann Eintracht vor einem Jahr nach 0:1-Rückstand dank zwei Treffern von Steinhoff noch 2:1. Auch in Heeslingen führte der HSC, Mähner, Zimmermann und Hehn schossen aber einen 3:1-Erfolg heraus. Northeim wurde Vizemeister, Heeslingen Achter.

Wie sieht es personell bei den Gastgebern aus?

Kapitän Christian Horst gehört Sonntag erstmals wieder zum Kader. Nach Verletzung, Hochzeit und Flitterwochen will er zurück auf den Platz. Nicolas Grupe ist ebenfalls wieder eine Alternative. Nicht dabei ist Trainer Simon Schneegans (berufsbedingt). Gelb-rot-gesperrt fehlt Agit Erbek. Im Aufbautraining befinden sich die Stürmer Melvin Zimmermann und Julian Kratzert. Paul Mähner war unter der Woche im Heimaturlaub, Keeper Jannik Strüber wird nach seiner Verletzung am Sprunggelenk nicht vor Oktober ins Training einsteigen.