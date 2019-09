Eintracht Northeim tritt am Samstag bei FT Braunschweig an

Am sechsten Spieltag der Saison 2019/20 müssen die Oberliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim zum vierten Mal auswärts ran.

Der Ball rollt am Samstag ab 16 Uhr bei FT Braunschweig. Wir klären vorab die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Ausgangslage vor der Partie?

Kein Team hat weniger Tore geschossen, kein Team hat mehr Gegentore kassiert! Mit so einer Bilanz ist wenig verwunderlich, dass die Northeimer mit bisher drei Punkten aus fünf Partien das Schlusslicht der Liga sind. Verheerend: Die letzten drei Partien gingen bei 1:11 Toren durch die Bank verloren.

Ein Hoffnungsschimmer könnte sein, dass auch die Freien Turner aus Braunschweig als Tabellen-13. noch nicht meilenweit enteilt sind. Sie haben auch nur drei Zähler mehr auf dem Konto.

Was kann man zu Northeims Gegner sagen?

FT Braunschweig ist der Start in die Saison hervorragend gelungen. Einem 2:1-Heimsieg gegen MTV Wolfenbüttel folgte ein 3:0 gegen Kickers Emden. Zwei Teams, gegen die die Eintracht bereits den Kürzeren gezogen hat. Es folgten jedoch ein 0:3 in Bersenbrück, ein 1:3 daheim gegen Spelle und vergangenen Sonntag ein 1:4 in Celle. Bei den Northeimern und auch bei den Braunschweigern ist also derzeit ziemlich viel Sand im Getriebe.

Das Team aus der Löwenstadt ist nach der Saison 2016/17 als Drittletzter aus der Oberliga abgestiegen. Northeim gewann damals daheim mit 6:3 und auswärts mit 2:1 gegen die Turner. Die kehrten nun nach dem Meistertitel in der Landesliga zurück in Niedersachsens höchste Spielklasse. Dabei ließen sie den SSV Kästorf mit 13 und die SVG Göttingen sogar mit satten 14 Zählern hinter sich. Beeindruckende Zahlen.

Wie sieht es im Northeimer Lager aus?

Da deutet sich (zumindest demnächst) eine Rückkehr an. Kapitän Christian Horst ist aus den Flitterwochen in Mexiko zurück und hat auch bereits wieder mit der Mannschaft trainiert. Ob es für einen ersten (Kurz-)Einsatz am Samstagnachmittag reicht, ist allerdings noch offen. Das macht aber auf jeden Fall Hoffnung mit Blick auf die zuletzt doch arg löchrige Defensive der Northeimer. Weiterhin ausfallen werden Keeper Jannik Strüber, die Stürmer Melvin Zimmermann und Julian Kratzert (alle Reha) sowie Hanno Westfal (Studium im Ausland). Verzichten muss Trainer Simon Schneegans diesmal auch auf Thorben Rudolph, der im Urlaub ist.

Wer Interesse hat, das Team nach Braunschweig zu begleiten, kann im Mannschaftsbus mitfahren. Abfahrt ist am Samstag um 13 Uhr am Gustav-Wegner-Stadion. Anmeldungen nimmt Hartmut Denecke unter der Telefonnummer 0152 / 32 03 90 51 entgegen.