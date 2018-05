Eintracht Northeim tritt Mittwoch bei der SVG Göttingen an

Northeim. Das vorletzte Auswärtsspiel der Saison führt den Fußball-Oberligisten FC Eintracht Northeim am Mittwochabend (19 Uhr) zum Derby bei der SVG Göttingen. Wir beantworten vorab die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Ausgangslage vor dem Spiel?

Sportlichen Wert hat das Duell nicht mehr. Die Gastgeber kommen um den Abstieg in die Landesliga nicht mehr herum. Trotz stark ansteigender Form in den vergangenen Wochen (die letzten drei Heimspiele wurden gewonnen) brennt die rote Laterne weiterhin am Sandweg. Bei den noch ausstehenden Partien (nach Northeim spielt die SVG daheim gegen Delmenhorst sowie zum Abschluss in Celle) ist es allerdings durchaus realistisch, dass die Göttinger noch den einen oder anderen Platz klettern.

Eintracht Northeim, das auf Kapitän Christian Horst verzichten muss (Urlaub), hat mit dem 2:2 gegen Sulingen sogar einen Rang gutgemacht und ist nun Sechster. Das klappte, weil Arminia Hannover in Göttingen mit 1:3 verlor.

Wie endete das Hinspiel am Rhumekanal?

Das entschied die Eintracht am 9. September mit 4:1 für sich. Die Göttinger Führung durch Freyberg, der im Sommer nach Northeim wechselt, glich Zimmermann aus. Es folgten Treffer von Mähner und Rudolph. Den Schlusspunkt setzte Keseling per Eigentor. Sechs Wochen vor diesem Duell hatte sich die SVG im Pokal-Achtelfinale noch im Elfmeterschießen mit 8:7 durchsetzen können.

Gibt es in dem Derby irgendwelche Brisanz?

Nein. Es geht allerdings um das Prestige. Verlieren will niemand. Sonst haben die Clubs ein sehr gutes Verhältnis zueinander, was zahlreiche Spielerwechsel hin und her belegen. Erst im Winter gingen Dennis Moschanin und Ali Ismail zur SVG. Hinzu kommen einige weitere Jungs, die schon in beiden Trikots aufgelaufen sind.

Was erwartet Northeims Trainer Weißenborn?

Eine Partie auf Augenhöhe gegen einen zuletzt deutlich im Aufwind befindlichen Gegner. „Wir tun uns die ganze Saison schon schwer gegen Mannschaften, die in der Tabelle unten drin stehen. Da geht es oft ein bisschen unkontrolliert hin und her und wir verlieren zu oft die Ordnung. Genau so eine Partie könnte das auch am Mittwoch werden.“