Eintracht Northeim tritt Samstag beim MTV Wolfenbüttel an

Vergangene Saison ging die Eintracht, hier mit Carim Blötz (rechts) gegen Andre Linek, in Punktspielen gänzlich leer aus gegen den MTV Wolfenbüttel. Diese Bilanz kann also nur besser werden.

Northeim – Erneut auswärts tritt der FC Eintracht Northeim an diesem Wochenende in der Fußball-Oberliga an. Nach dem 1:0-Auswärtssieg in Uphusen gibt es nun beim MTV Wolfenbüttel die Gelegenheit, die Bilanz weiter aufzubessern. Gespielt wird am Samstagnachmittag ab 16 Uhr. Wir beantworten die wichtigsten Fragen vor dem dritten Spieltag.

Wie ist die Ausgangslage vor dem Duell?

Die Tabelle ist nach zwei Spieltagen natürlich nur bedingt aussagekräftig. Kurios: Es sind bereits jetzt nur noch fünf von 18 Teams, die keine Niederlage auf dem Konto haben (Hildesheim, Arminia Hannover, FT Braunschweig, VfL Oldenburg, Delmenhorst). Wolfenbüttel und Northeim rangieren als Siebter und Achter einträchtig nebeneinander.

Und beide haben in der Tat vergleichbare Wochen hinter sich. Einer Niederlage zum Auftakt (Northeim: 2:3 gegen Arminia, Wolfenbüttel: 1:2 bei FT Braunschweig) folgten die ersten drei Punkte. Die holte der MTV allerdings beim stets stark einzuschätzenden SC Spelle-Venhaus, wo man etwas überraschend mit 4:3 die Nase vorn hatte. Das sollte Warnung genug für Trainer Simon Schneegans und seine Jungs sein.

Wie endeten die Duelle gegen diesen Gegner in der vergangenen Serie?

Aus Northeimer Sicht ernüchternd. Gerade das Rückspiel am 31. März, also in den entscheidenden Wochen des Titelrennens gegen den HSC Hannover, dürfte vielen noch in schmerzhafter Erinnerung sein. Nach einem Eigentor durch Christian Horst in der 89. Minute verlor man 0:1 und verschenkte Punkte, die in der Endabrechnung gefehlt haben. Bereits in der Hinrunde (7. Oktober) fuhr der MTV gegen Northeim beim 4:3 die volle Ernte ein.

Etwas erträglicher wird die Bilanz aus Eintracht-Sicht erst durch das Duell im Niedersachsenpokal - vier Tage vor der ersten Begegnung um Punkte. Das gewann Northeim seinerzeit souverän und verdient mit 3:0.

Was hat sich in Wolfenbüttel in der Sommerpause getan?

Mit Habil Turhan hat der MTV einen neuen Coach, der bereits zuvor zum Trainerteam gehörte. Das Ziel des Vorjahreselften ist der Klassenerhalt. Allerdings will man nicht wieder bis zum letzten Spieltag zittern. Seinen Teil dazu beitragen soll Neuzugang Tim Heike, der aus Erfurt kam und mit zwei Treffern gegen Spelle einen blendenden Einstand hatte.

Wie sieht es personell im Eintracht-Lager aus?

Ähnlich wie zuletzt. Christian Horst und Melvin Zimmermann fehlen weiterhin. Auch der erste Einsatz von Stürmer-Neuzugang Julian Kratzert (SCW Göttingen) lässt auf sich warten. Wie Keeper Jannik Strüber sind sie alle nach ihren Verletzungen in der Reha-Phase. Angeschlagen sind Carim Blötz und Lukas Bode (Knie).