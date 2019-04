Eintracht Northeim tritt Sonntag bei TB Uphusen an

In die Nähe von Bremen führt am Sonntag die Reise von Mattis Daube (rechts, gegen Wolfenbüttels Jörn Winkler) mit seinem FC Eintracht.

Northeim – Die Generalprobe vor dem Gipfeltreffen am 14. April zuhause gegen den HSC Hannover bestreiten die Oberliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim an diesem Sonntag in Achim bei Bremen. Gastgeber ab 15 Uhr ist der Turnerbund (TB) Uphusen.

Wie ist die Ausgangslage vor der Begegnung?

Die Heimpleite gegen Wolfenbüttel (0:1) kostete die Northeimer die Tabellenführung. Sie reisen also als Zweite mit zwei Zählern Rückstand auf den HSC Hannover zum Elften. Die Gastgeber stecken mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Seit Beginn der Rückrunde wechseln sich Licht und Schatten beim TB ab. Einem 0:4 gegen Spelle und einem 0:2 gegen Wunstorf folgte ein Remis in Delmenhorst (1:1) und ein Heimsieg gegen Hildesheim (2:0). Zuletzt in Bersenbrück (0:3) war aber nichts zu holen. Spannend: Der HSC empfängt am Sonntag Bersenbrück zum Duell Erster gegen Dritter.

Wie endete der erste Vergleich der Klubs?

Mit der damals ersten Heimniederlage der Saison für die Northeimer. Uphusen setzte sich am 14. Oktober nach einem schwachen Auftritt der Eintracht verdient mit 3:1 (0:0) durch. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Rettstadt war zu wenig. Artmann, Kurkiewicz und Mansaray trafen für die Gäste.

Wie geht Trainer Philipp Weißenborn in die Partie?

Der erwartet eine unangenehme Aufgabe. „Uphusen hat eine erfahrene Mannschaft. Die sind clever und haben es uns in den letzten Duellen immer sehr schwer gemacht. Das hat nicht zuletzt das Hinspiel in Northeim bewiesen. Nach der Niederlage gegen Wolfenbüttel sind wir natürlich durchaus ein bisschen unter Zugzwang.“

Wie sieht es personell bei der Eintracht aus?

Richard Hehn wird aufgrund seiner Oberschenkelverletzung vom vergangenen Sonntag ausfallen. Bei Thorben Rudolph will man auf Nummer sicher gehen und ihn nicht zu früh wieder einsetzen. Er soll seine Adduktorenverletzung komplett ausheilen, um für die folgenden vermeintlich entscheidenden Duelle gegen Hannover und im Pokal gegen Bersenbrück voll belastbar zu sein. Angeschlagen sind Florian Mackes (er pausierte bereits gegen Wolfenbüttel) sowie Melvin Zimmermann, der immerhin 20 Minuten dabei war.

Was gibt es sonst im Lager der Northeimer?

Da hat man seit Dienstag Gewissheit, dass neben der Eintracht lediglich noch Titelkonkurrent HSC Hannover eine Lizenz für die Regionalliga beantragt hat. Das teilte der norddeutsche Fußballverband mit. Damit ist fix, dass nur Northeim und der HSC aufsteigen können und die Eintracht den Relegationsplatz bereits jetzt sicher hat. Über die Vergabe der Lizenzen wird am 3. Mai entschieden. Der Meister steigt direkt auf, der Zweite muss den Umweg gehen.

Etwas überraschend war, dass Bersenbrück keine Lizenz beantragt hat. Das hatte der Verein Ende vergangenen Jahres nämlich noch publik gemacht. Bersenbrück könnte im Falle eines Sieges in Hannover bis auf fünf Zähler an den HSC heranrücken und wäre dann noch im Rennen. So gibt es einen Zweikampf um die Regionalliga.