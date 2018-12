Eintracht Northeim überwintert als Tabellenführer

Torjubel: Thorben Rudolph erzielte am Sonntag die 1:0-Führung für die Northeimer. Am Ende setzte sich die Eintracht mit 2:0 gegen Wunstorf durch.

Northeim. Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim hat sich mit einem Heimsieg in die Winterpause verabschiedet. Am Sonntag gab es im letzten Spiel des Jahres einen 2:0 (2:0)-Erfolg auf dem Kunstrasenplatz des Gustav-Wegner-Stadions gegen den 1. FC Wunstorf. Hier der Schnellcheck zum elften Saisonsieg.

Was tat sich in den 90 Minuten?

Die Northeimer zeigten schnell, dass sie die 0:3-Pleite von Spelle bestens verdaut hatten. Mit viel Tempo über die Außenbahnen von Melvin Zimmermann und Mattis Daube stellten sie die Gäste vor schwere Aufgaben, die die Wunstorfer nicht immer lösen konnten. Im Mittelfeld glänzten Carim Blötz und Thorben Rudolph als Balleroberer und Ideengeber.

Wunstorf brachte zu Beginn der zweiten Halbzeit einen weiteren Stürmer. Und tatsächlich verlagerte sich das Geschehen mehr und mehr in die Hälfte der Heimelf. In höchster Not retten musste Keeper Jannik Strüber aber auch nie. Für die letzten zehn Minuten wechselte Gästetrainer Jens Ullmann nochmal den großgewachsenen Moritz Alten ein, doch auch der letzte Strohhalm mit langen hohen Bällen in den Strafraum der Northeimer brachte nicht den gewünschten Erfolg.

Geht das Ergebnis so in Ordnung?

Ja. Wunstorf spielte zwar keineswegs wie ein Drittletzter, aber offensiv strahlte der 1. FC gerade in der ersten Halbzeit viel zu wenig Gefahr aus, um die Eintracht wirklich ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Das sah auf der anderen Seite (zumindest vor der Pause) anders aus. Im Durchgang zwei hatten beide Keeper kaum noch Gelegenheit, sich auszuzeichnen.

Was hat das für Auswirkungen in der Tabelle?

Die Eintracht bleibt dank des um einen Treffer besseren Torverhältnisses über Winter Tabellenführer. Der HSC Hannover, der ebenfalls 35 Punkte hat, siegte am Sonntag mit 2:0 gegen Gifhorn. Northeim hat eine Bilanz von 38:23 Toren, die Landeshauptstädter 39:25.

Wie ersetzte Trainer Philipp Weißenborn den gesperrten Kapitän Christian Horst?

Er beorderte Florian Mackes ins Abwehrzentrum. An seiner Seite verteidigten Linus Baar und Patrick Hofmann. Und alle drei machten ihre Sache gut.