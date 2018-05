Eintracht Northeim verabschiedet sich mit einem Heimsieg

Northeim. Der FC Eintracht Northeim hat sich mit einem Erfolg und damit als Tabellensechster der Abschlusstabelle aus der Saison 2017/2018 der Fußball-Oberliga verabschiedet. Der MTV Gifhorn wurde am Samstag 2:1 (2:1) besiegt.

Was tat sich in den 90 Minuten?

Den Scorerpunkt für die Vorarbeit zur Führung verdiente sich Keeper Jannik Strüber. Einen langen Abschlag schnappte sich Thorben Rudolph und schlenzte den Ball gekonnt über Keeper Krull ins lange Eck (15.).

Und es ging weiter in diese Richtung: Martin Wiederhold scheiterte am Pfosten (20.), Silvan Steinhoffs Schuss streifte die Latte (25.). Das 2:0 war die logische Folge: Nach Foul von Krull an Martin Wiederhold verwandelte Rudolph den Elfmeter (31.). Der Anschluss durch Timon Hallmann (38.) kam überraschend, war aber sehenswert.

Die erste dicke Chance in Halbzeit zwei hatte Paul Mähner, sein Lupfer war jedoch etwas zu hoch (57.). Auf der Gegenseite musste Strüber mit dem Kopf gegen den völlig frei vor ihm auftauchenden Gifhorner Saikowski retten (69.). Zehn Minuten vor dem Ende hätte Marc-Jannick Grunert für die Entscheidung sorgen können, doch Krull parierte stark aus kurzer Distanz. In der Nachspielzeit verpasste Hallmann um Zentimeter den Ausgleich.

Geht das Ergebnis so in Ordnung?

Aufgrund des ersten Durchgangs ja. Die Northeimer Führung nach 45 Minuten hätte deutlich höher ausfallen müssen, als sie es beim 2:1 tat. Angriff auf Angriff rollte auf das MTV-Gehäuse zu, während Northeims Schlussmann Jannik Strüber schon ereignisreichere Hälften hatte.

Der Anschlusstreffer der Gäste sorgte dafür, dass es in der Folge auf Augenhöhe weiterging. In den zweiten 45 Minuten hätten beide Teams Treffer folgen lassen können.

Wer hat das Aufstiegsrennen für sich entschieden?

Lupo Martini Wolfsburg gewann 2:1 in Bersenbrück, wurde damit Meister und kehrt direkt in die Regionalliga zurück. Die punktgleichen Oldenburger (4:1 in Sulingen) gehen in die Relegation. Auf der Strecke blieb Wunstorf trotz des 2:0-Erfolges gegen Uphusen.