Eintracht Northeim verliert 0:3 beim SC Spelle-Venhaus

Kapitän Horst sieht die rote Karte

+ © Kaja Schirmacher Daneben: Eintracht Northeim und Melvin Zimmermann verloren zuletzt vor sechs Wochen gegen Uphusen (Foto). Sonntag ging das Team nun in Spelle ebenfalls leer aus. © Kaja Schirmacher

Spelle. Eintracht Northeim hat nach zuletzt fünf Siegen und einem Remis mal wieder eine Niederlage in der Fußball-Oberliga einstecken müssen. Beim stark im Aufwind befindlichen Vorjahresdritten SC Spelle-Venhaus (16 Punkte aus sechs Partien) gab es am Sonntag eine 0:3 (0:1)-Niederlage, bei der die Gäste die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl auf dem Platz standen.