Eintracht Northeim verliert 1:2 gegen Tabellenführer Hildesheim

Aufwärtstrend trotz Niederlage deutlich sichtbar

+ © Ottmar Schirmacher Linus Baar ist hier einem Treffer nah, doch der Ball landete nicht im Hildesheimer Tor. Trotz der Niederlage machte die Eintracht einen Schritt nach vorn. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Fünftes Pflichtspiel im Gustav-Wegner-Stadion, fünfte Niederlage! Das gab es noch nie in der Vereinshistorie des FC Eintracht Northeim. Vor drei Monaten mit einem Bein in der Regionalliga, stehen die Northeimer Fußballer nach der 1:2 (1:1)-Niederlage gegen den VfV Borussia Hildesheim als Schlusslicht der Oberliga dicht am Abgrund zur Landesliga. Dennoch offenbarten die Gastgeber einen deutlichen Aufwärtstrend.