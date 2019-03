Eintracht Northeim verliert gegen Wolfenbüttel mit 0:1

Eigentor kurz vor Schluss stellt Spielverlauf auf den Kopf

Es sollte nicht sein: Die Eintracht mit Finn Rettstadt (rechts) hatte Chancen in Hülle und Fülle, verlor aber dennoch gegen Wolfenbüttel und Rico-Rene Frank.

Northeim – Der FC Eintracht Northeim hat in der Fußball-Oberliga die zweite Heimpleite in Folge kassiert. Zwei Wochen nach dem 0:2 gegen Hagen/Uthlede setzte es am Sonntag ein 0:1 (0:0) gegen den MTV Wolfenbüttel. Damit ist auch die Tabellenführung wieder dahin.