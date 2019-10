Eintracht Northeim will Donnerstag bei Lupo Martini Wolfsburg nachlegen

Anstoß am Reformationstag in der VW-Stadt ist um 15 Uhr

Die Eintracht mit Carim Blötz hat am Sonntag die Hürde Bersenbrück übersprungen. Donnerstag steht bereits das nächste Spiel an.

Northeim – Dass dieses 3:1 der Oberliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim gegen Bersenbrück kein gewöhnlicher Dreier an einem 13. Spieltag einer Saison war, merkte jeder am Sonntagnachmittag im Gustav-Wegner-Stadion. Nach den drei Treffern und auch nach dem Abpfiff lagen sich Spieler, Trainer und Betreuer ausgelassen in den Armen und genossen das Gefühl, endlich mal wieder erfolgreich zu sein.