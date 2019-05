Eintracht Northeim will gegen Gifhorn die Trendwende schaffen

Northeim – Der drittletzte Spieltag der Saison geht am Wochenende in der Fußball-Oberliga über die Bühne. Der bringt für den FC Eintracht Northeim ein Heimspiel gegen den MTV Gifhorn mit sich. Anpfiff im Gustav-Wegner-Stadion: Sonntag, 14 Uhr.

Wie ist die Ausgangslage vor den 90 Minuten?

Bei noch neun zu vergebenen Punkten ist die Eintracht (49 Zähler) Zweiter hinter dem HSC Hannover (54). Gewinnt der am Sonntag ab 15 Uhr in Wolfenbüttel und Northeim zuvor nicht gegen Gifhorn, ist die Meisterschaft entschieden. Doch soweit soll es natürlich nach Möglichkeit nicht kommen.

Dafür muss allerdings zwingend die Trendwende her. Der letzte Heimsieg der Northeimer datiert vom 10. März (3:0 im Punktspiel gegen Bersenbrück). Besonders schwer traf die Kicker das bittere Pokalaus vom Ostermontag gegen eben diesen Gegner. Die dort gezeigte Leistung setzte sich vergangenen Sonntag mit dem 0:2 bei Arminia Hannover fort. Kaum nennenswerte Offensivaktionen, dazu Patzer im Mittelfeld und in der Abwehr. Doch nach wie vor ist der Sprung in die Regionalliga möglich - sehr wahrscheinlich über Aufstiegsspiele gegen einen Regionalligisten. Doch das kann nur mit Selbstvertrauen gelingen. Und exakt das muss sich das Team in den folgenden Spielen holen. Am besten schon am Sonntag.

Wie ist Northeims Gegner aktuell in Form?

Er ist auf jeden Fall im Aufwind. Nach zuvor nur einem Punkt aus fünf Spielen (0:0 in Hildesheim) gelang Gifhorn zuletzt mit dem 1:0-Heimsieg gegen Bersenbrück ein Ausrufzeichen im Abstiegskampf. Der MTV liegt als 13. derzeit auf dem ersten Abstiegsplatz.

Wie endete das Hinspiel in Gifhorn?

Das war ein Leckerbissen für die Zuschauer. Am 4. November führte der MTV zur Pause 2:0, lag aber dann nach Treffern von Zimmermann (2), Hillemann, Horst und Mackes nach 80 Minuten 2:5 zurück. Trotzdem wurde es nochmal richtig eng, als Gifhorn binnen weniger Minuten auf 4:5 verkürzte. Doch Eintracht brachte den Sieg über die Zeit.

Wie sieht es personell aus bei den Gastgebern?

Thorben Rudolph wird nach seinem Nasenbeinbruch - wie bereits vor einer Woche - weiterhin fehlen. Melvin Zimmermann hat nach wie vor mit Problemen an den Adduktoren zu kämpfen.

Was gibt es sonst noch zu berichten?

Einen Termin zum Vormerken: und zwar Samstag, 29. Juni. Dann hat Eintracht Northeim den SC Paderborn zu einem Vorbereitungsspiel zu Gast im Gustav-Wegner-Stadion. Losgehen soll das Duell um 16 Uhr. Der Kartenvorverkauf hat noch nicht begonnen. Womöglich kommen die Paderborner dann als frisch gebackene Erstligisten an den Rhumekanal, schließlich hat der SC als aktueller Zweiter der 2. Liga richtig gute Karten im Aufstiegsrennen.