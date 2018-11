Eintracht Northeim will Platz eins gegen Eintracht Braunschweig II verteidigen

Der nächste Heimsieg? Gegen Arminia Hannover setzten sich Thorben Rudolph und Co mit 4:2 durch. Sonntag kommt der Gegner aus Braunschweig.

Northeim. Nach dem sechsten Spieltag dieser Saison (0:2 in Bersenbrück) mussten die Oberliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim die Tabellenspitze verlassen. Seit vergangenen Sonntag sind sie zurück auf dem Thron. Und der soll verteidigt werden. Erster Gegner auf dieser Mission ist Eintracht Braunschweig II. Anstoß im Gustav-Wegner-Stadion ist Sonntag um 14 Uhr. Wir beantworten vorab die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Ausgangslage vor dem Duell?

Die Begegnung am Rhumekanal verdient auf jeden Fall das Prädikat Spitzenspiel. Northeim rangiert im Klassement aufgrund der mehr erzielten Treffer vor dem punktgleichen HSC Hannover (beide 28), der bereits am Samstag in Uphusen spielt. Die Braunschweiger als Vierte haben sechs Zähler Rückstand.

Was kann man zu Northeims Gegner sagen?

Der hat schwere Monate hinter sich. Braunschweig II beendete die vergangene Saison in der Regionalliga Nord mit 40 Zählern auf dem 14. Platz. Das reichte sportlich für den Klassenerhalt. Doch dann sorgte die Profimannschaft der Löwen für eine Kettenreaktion. Weil das Team im Endspurt der 2. Liga nichts mehr auf die Reihe bekam, stieg man in die 3. Liga ab. Mit bösen Folgen für die U23. Weil zwischen 1. und 2. Mannschaft eines Profiklubs eine Liga Puffer sein muss, war der Zwangsabstieg der U23 in die Oberliga fällig. Das nutzte die Vereinsführung für einen Neuanfang. Auf Trainer Henning Bürger folgte Ex-Profi Deniz Dogan als Coach.

Wie ist Eintracht Braunschweig II derzeit drauf?

Gut! Die Gäste haben sich zu Beginn nur ganz schwer in der neuen Liga zurecht gefunden. Der erste Sieg gelang erst im fünften Spiel der Saison. Bis auf Rang 14 rutschte man dadurch zwischenzeitlich ab. Doch nach und nach lief es besser. Das schlug sich auch in der Tabelle nieder. Mittlerweile sind die Löwen ganz oben dabei. Und der Rückstand auf die Eintracht aus Northeim wäre sogar bereits deutlich kleiner, wenn man an den vergangenen beiden Wochenenden gegen die weiteren Spitzenteams dieser Liga besser abgeschnitten hätte. Doch es gab für die Braunschweiger daheim gegen den HSC Hannover eine 2:3-Niederlage sowie danach - wiederum vor den eigenen Fans - lediglich ein 3:3 gegen Bersenbrück.

Und besonders dieses Unentschieden dürfte den Northeimer Gegner extrem gewurmt haben. Denn bis in die 54. Minute führte Braunschweig mit 3:0, kassierte dann aber innerhalb von einer Viertelstunde drei Gegentreffer und musste letztlich mit einem Pünktchen zufrieden sein.

Und wie sieht es im Northeimer Lager aus?

Gut. Definitiv fehlen wird lediglich Silvan Steinhoff, der sich die Außenbänder gerissen hat und dieses Jahr nicht mehr gegen den Ball tritt. Sonst sind vermutlich alle Mann an Bord. Eine Luxussituation für Trainer Philipp Weißenborn. „Wir haben einen so breiten Kader wie noch nie. Das ist schon super. Wenn wir auswechseln, können wir das qualitativ auf Augenhöhe machen.“