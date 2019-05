Eintracht Northeim wünscht sich  Egestorf als Gegner in der Relegation

„Wir haben nicht den Aufstieg verloren, sondern zwei Relegationsspiele gewonnen.“ So fasste Philipp Weißenborn, Trainer der Oberliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim, seine Gefühle am Samstagnachmittag zusammen.

Seine Jungs hatten kurz zuvor Cloppenburg mit 3:1 im letzten Spiel der Saison besiegt, mussten den Titel und den direkten Regionalligaaufstieg aber dem HSC Hannover überlassen. Nun gilt die volle Konzentration den beiden Relegationsspielen. Der Gegner ist noch unklar. Alles hängt am Duell der Regionalliga-Meister VfL Wolfsburg II gegen Bayern München II (Mittwoch und Sonntag). Setzen sich die Wölfe durch, trifft Northeim auf Egestorf-Langreder. Siegen die Bayern, bleibt Wolfsburg II in der Regionalliga. In diesem Fall müsste die Eintracht gegen den Lüneburger SK Hansa ran. Das erste Duell steigt am Mittwoch, 29. Mai, ab 19.30 Uhr im Gustav-Wegner-Stadion, das Rückspiel findet am Samstag, 1. Juni, ab 15 Uhr statt.

Fragt man bei den Northeimern, welchen Gegner sie lieber hätten, ist man sich einig. „Ich würde gern gegen Egestorf spielen. Die Fahrt ist nicht so weit und wir kennen die Mannschaft aus dem einen oder anderen Spiel. Da hätten wir eine Chance“, sagt Weißenborn. Kapitän Christian Horst stimmt zu. „Wenn man die Egestorfer Ergebnisse der vergangenen Wochen betrachtet, sieht man, dass es bei denen bergab gegangen ist. Die haben vor geraumer Zeit sicher nicht damit gerechnet, noch in diese Situation zu geraten.“

Nun heißt es abwarten, ob Wolfsburg II mit seinem Aufstieg in die 3. Liga den Weg frei macht und den Northeimer Wunsch erfüllt.