Eintracht-Trainer Weißenborn: "Das war kein Oberliganiveau"

Northeim. Vor der Partie seines FC Eintracht Northeim bei TB Uphusen sagte Trainer Philipp Weißenborn, dass sich seine Jungs gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel schwer tun.

Er sollte Recht behalten. Das 0:2 beim Drittletzten bestätigte das erneut. „Das war absolut kein Oberliganiveau. Kein Tempo, keine Emotionen! Wir haben uns von Uphusen den Schneid abkaufen lassen. Wir hätten auch noch 90 Minuten spielen können. Ein Tor hätten wir trotzdem nicht geschossen“, monierte Weißenborn.

Mit der bereits neunten Saisonniederlage (in der gesamten vergangenen Saison gab es nur sechs) hat die Eintracht zudem eine große Chance verpasst. Mit einem Dreier in Uphusen hätte man seine (wenn auch kleinen) Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauern können. Denn nachdem mit Spelle und Bersenbrück die beiden aktuellen Top-Teams ihren Verzicht im Falle eines Aufstieges erklärt hatten, ist der Kampf um die beiden begehrten Plätze neu entfacht worden.

Doch davon will man bei Eintracht aktuell nichts wissen. „Von so etwas zu sprechen oder darüber nachzudenken verbietet sich nach so einem Spiel, wie wir es gerade abgeliefert haben. Für uns geht es jetzt darum, die Saison vernünftig zu Ende zu bringen. Sonntag geht es nach Vorsfelde. Das wird vermutlich eine ähnliche Partie wie jetzt in Uphusen. Da erwarte ich von der Mannschaft und auch vom Trainerteam eine Reaktion“, macht Weißenborn deutlich.