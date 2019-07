Endstation im Achtelfinale! Eintracht Northeim verliert gegen Hildesheim

Northeim – Bereits im Achtelfinale hat sich Vorjahres-Halbfinalist FC Eintracht Northeim aus dem Wettbewerb um den Fußball-Niedersachsenpokal verabschiedet. Das Team verlor am Sonntagnachmittag im heimischen Gustav-Wegner-Stadion überraschend deutlich mit 0:4 (0:2) gegen den VfV Borussia Hildesheim.

Was tat sich in den 90 Minuten am Rhumekanal?

Hildesheim begann druckvoll und drängte die Eintracht, für die Neuzugang Maurice Franke anfangs einzige Spitze war, in die eigene Hälfte. Die Führung durch Adem Avci (21.) war folgerichtig. Auch danach blieben die ersatzgeschwächten Northeimer offensiv blass und liefen der Musik meist hinterher. Yannik Schulze legte mit einem schönen Distanzschuss für die Borussen nach (37.).

Die ersten Minuten der zweiten Hälfte zeigten, dass sich die Gastgeber noch nicht aufgegeben hatten. Eintracht agierte nun deutlich druckvoller und engagierter. Doch der Schwung schlug sich nicht in Zählbarem nieder. Die endgültige Entscheidung war das Hildesheimer 3:0 durch Meik Erdmann (70.). Das nahm dem FC Eintracht die letzte Hoffnung, der sich in sein Schicksal ergab.

Geht das Ergebnis so in Ordnung?

Auf jeden Fall! Halbzeit eins ging deutlich an die Gäste, die im Mittelfeld klar das Sagen hatten. Viel mehr als ab und zu ein ideenloser langer Ball in die Spitze fiel den Northeimern nicht ein. Die Zwei-Tore-Führung entsprach dem Spielverlauf.

Der Auftakt in die zweiten 45 Minuten gelang der Heimelf besser, Maurice Franke hatte auch die dicke Chance zum Anschluss, vergab aber aus aussichtsreicher Position. So nahm die Partie ihren Lauf. Eintracht muss hoffen, dass die verletzten Leistungsträger wie Zimmermann und Horst schnell zurückkehren. Hildesheim war am Sonntag technisch und spielerisch stärker. So dürfte die Borussia auch in der Oberliga ganz weit oben dabei sein.

Wie geht es jetzt weiter im Pokal?

Noch am Sonntag wurde das Viertelfinale ausgelost, welches für den 3. Oktober terminiert ist. Für die Northeimer nun ein ungewollt spielfreier Feiertag. Hildesheim empfängt MTV Eintracht Celle. Bereits raus sind übrigens Titelverteidiger Delmenhorst, der daheim im Elfmeterschießen gegen Spelle unterlag, und Finalist Bersenbrück (5:7 n. E. in Hagen).

Was steht für die Eintracht als nächstes an?

Unter der Woche wird ganz normal trainiert. Am Sonntag starten die Jungs ab 14 Uhr daheim gegen Arminia Hannover in die neue Oberligasaison. Dann müssen sie zeigen, wie sie das deutliche Pokalaus verdaut haben.