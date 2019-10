Erst desaströs, dann kampfstark! Eintracht Northeim verliert 4:6 beim VfL Oldenburg

Schlusslicht kommt nach 0:4-Rückstand auf 3:4 und 4:5 heran

Wie schon so oft in dieser Saison bäumten sich die Northeimer zu spät auf. Sie kamen nach 0:4-Rückstand nochmal in Schlagdistanz, verloren aber dennoch.

Oldenburg – Die Krise des FC Eintracht Northeim in der Fußball-Oberliga hält an. Eine Woche nach dem Heim-0:6 gegen Delmenhorst gab es am Sonntag die nächste Niederlage. Das Schlusslicht kassierte beim VfL Oldenburg erneut sechs Gegentreffer, war diesmal aber in einem speziell in der zweiten Halbzeit völlig wilden Spiel selbst vier Mal erfolgreich. Punkte gab es nach der 4:6 (0:4)-Pleite abermals keine.