Erster SVG-Auswärtssieg

Fußball-Oberliga: 2:1 bei TuS Sulingen / Treffer durch Al-Debek und Moschanin

Sulingen. Im bereits 25. Saisonspiel in der Fußball-Oberliga gab es für die SVG Göttingen eine Premiere. Zum ersten Mal in dieser so bescheiden verlaufenen Spielzeit gewann das Schlusslicht auswärts: Beim TuS Sulingen gewann das Team vom Spielertrainer-Gespann Nico Grimaldi und Florian Evers mit 2:1 (1:1). Es war überhaupt erst der fünfte Dreier für die Schwarz-Weißen.