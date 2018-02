Fast alles neu bei der SVG

Fußball-Oberliga: Tabellen-Schlusslicht startet am Sonntag gegen den Heeslinger SC

+ Es soll alles besser werden: Göttingens Jonas Grüneklee (rechts), hier gegen Vorsfeldes Michel Haberecht, hofft mit der SVG auf einen Sieg gegen den Heeslinger SC. Foto: zje/gsd

Göttingen. Nach dem Motto „Wir haben keine Chance, aber die wollen wir nutzen“ will die SVG Göttingen das noch Unmögliche möglich machen, doch noch den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga schaffen. Den Anfang will das Schlusslicht mit einem Sieg im ersten Spiel nach der Winterpause am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Sandweg gegen den Heeslinger SC machen. Neun Punkte gilt es aufzuholen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz zwölf, den derzeit der BV Cloppenburg einnimmt. Nachdem Jan-Philipp Brömsen nur kurzzeitig die Nachfolge von Knut Nolte innehatte, soll es nun ein Triumvirat richten.