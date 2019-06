FC Eintracht Northeim verpasst erneut den Aufstieg 

Niedergeschlagen waren die Fußballer des FC Eintracht Northeim am Sonntag nach dem Abpfiff. Kein Wunder, schließlich hatte das Team es gerade zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren verpasst, über die Relegation den Aufstieg in die Regionalliga zu schaffen.

Im Gustav-Wegner-Stadion (0:1) und auch im Rückspiel (0:2) musste man dem Lüneburger SK Hansa den Vortritt lassen, der damit in der nächsten Saison weiterhin in der 4. Liga kicken darf.

Für die Northeimer heißen die Gegner dagegen statt VfL Wolfsburg II und VfB Lübeck weiterhin Heeslingen oder Uphusen. Warum das so ist, erklärte Trainer Philipp Weißenborn bereits kurz nach Spielende am Sonntag. „Wir haben den Aufstieg in den Heimspielen gegen Hagen/Uthlede und Wolfenbüttel verspielt.“ Hätten seine Jungs nur eines davon gewonnen, hätte die Eintracht als Meister vor zwei Wochen die große Aufstiegsparty steigen lassen können. Aber die fiel am Sonntag zum wiederholten Male aus.

Weißenborn: „Wir haben erneut eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Und auch zu Beginn der zweiten Hälfte hätten wir in Führung gehen müssen. Die dicke Chance war da.“ Doch alles Hadern half nichts. Trotz zwischenzeitlichem Traum von der Teilnahme am DFB-Pokal sowie dem Aufstieg in die Regionalliga beendet die Eintracht eine dennoch alles in allem starke Serie ohne den ganz großen Wurf. Dieser Makel bleibt haften.

Von einer Ruhepause können Weißenborn und Co in der Führungsriege des Klubs auch jetzt nur träumen. Bereits in zwei Wochen startet die 1. Mannschaft in die Vorbereitung auf die neue Serie. Dann kann sich der zweifache Familienvater ganz auf seinen Job als sportlicher Leiter konzentrieren, Simon Schneegans und Oliver Hille übernehmen den Trainerposten. Nun gilt das Augenmerk dem Zusammenstellen des neuen Kaders. Mit Cetin Erbek ist offiziell erst ein Transfer fix, weitere werden in den nächsten Tagen folgen.