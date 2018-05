Für die SVG Göttingen schließt sich der Kreis in Celle

Letztes Saisonspiel für die beiden Absteiger

+ © Jelinek/gsd Im Laufduell: Göttingens Amin Al Debek (am Ball) gegen Celles Malte Marquardt (rechts) – eine Szene aus dem Hinspiel im vergangenen November. © Jelinek/gsd

Göttingen. In Celle hat die Saison für die SVG Göttingen angefangen, in Celle wird sie nun am Samstag (16 Uhr) beim MTV Eintracht auch zu Ende gehen – mit einem unerfreulichen Beigeschmack: Dem Abstieg in die Landesliga. Ein trauriger Tag für die Schwarz-Weißen!