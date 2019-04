Eintracht Northeim ist Sonntag bei Arminia Hannover gerfordert

Northeim. Das vorletzte Auswärtsspiel der Saison 2018/19 in der Fußball-Oberliga führt den FC Eintracht Northeim zu Arminia Hannover. Anstoß ist dort am Sonntag um 15 Uhr. Wir klären vorab die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Ausgangslage vor der Begegnung?

Relativ einfach: Soll es im Saisonendspurt noch zum Meistertitel (und dem damit verbundenen direkten Aufstieg) reichen, zählen für Eintracht Northeim eigentlich nur Siege. Erst recht, wenn man davon ausgeht, dass Tabellenführer HSC Hannover, der aktuell zwei Zähler Vorsprung hat, sein Heimspiel gegen den Vorletzten Oythe gewinnt. Will man sich also den Gang in die beiden Entscheidungsspiele gegen einen Regionalligisten ersparen, muss am besten die volle Ernte her am Sonntagnachmittag.

Wie sind die Teams derzeit in Schuss?

Schwer zu sagen. Nicht zuletzt das Pokalaus gegen Bersenbrück am Ostermontag hat belegt, dass zumindest daheim derzeit nicht viel geht bei der Eintracht (zuvor nur ein Punkt bei 0:3 Toren aus drei Partien). Die Auswärtsbilanz liest sich allerdings gar nicht so übel. In der Fremde ist Northeim in diesem Jahr noch ohne Gegentor. Einem 0:0 in Hildesheim folgten Siege in Oythe (3:0) und Uphusen (1:0).

Arminia Hannover rangiert mit 35 Zählern als Achter im Niemandsland der Oberliga., hat aber dennoch turbulente Wochen hinter sich. Anfang April präsentierte der Klub Skerdi Bejzade als neuen Coach, der im Sommer Murat Salar nach durchaus erfolgreichen drei Jahren ablösen sollte.

Plötzlich musste dieser Plan aber vorgezogen werden. Salar und sein Trainerteam machten ihre Posten vorzeitig frei. So hatte Bejzade bereits beim letzten Spiel am 14. April in Bersenbrück das Kommando. Seine Arminia verlor damals beim Pokal-Bezwinger der Eintracht 0:2.

Wie endete das Hinspiel in Northeim?

Das gewann Ende Oktober trotz zweimaligem Rückstand die Eintracht - und zwar mit 4:2. (Tore: Nils Hillemann 2, Silvan Steinhoff, Paul Mähner). Bereits in der Qualifikationsrunde zum Niedersachsenpokal hatten sich die Teams Ende Juli gegenübergestanden. Damals ging es über ein 2:2 ins Elfmeterschießen. Mit dem besseren Ende für die Eintracht, die 7:6 gewann.

Wie ist die Stimmung im Northeimer Lager?

Die pendelt vermutlich zwischen Enttäuschung und Zweckoptimismus. Das Pokalhalbfinale hatte man sich natürlich ganz anders vorgestellt. Doch machten den Jungs, vielleicht auch angesichts der Rekordkulisse, die Nerven einen Strich durch die Rechnung.

Da ist es auch nur ein kleiner Trost, dass die Zuschauerzahl für den Ostermontag sogar noch ein wenig nach oben korrigiert wurde. Weil der Kartenvorverkauf erst im Nachgang komplett abgerechnet wurde, waren sogar, wie man nun weiß, etwas über 1700 zahlende Fans im Stadion. Nimmt man die Jugendlichen hinzu, die freien Eintritt hatten, waren es wohl sogar rund 2000.