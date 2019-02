FC Eintracht Northeim ist auf Trainersuche

Applaus für die Mannschaft: In der nächsten Saison will sich Philipp Weißenborn, hier mit Co-Trainer Naji Ghazi und Teammanager Hartmut Denecke beim Heimspiel gegen Wunstorf, wieder auf seinen Job als sportlicher Leiter bei der Eintracht konzentrieren.

Northeim. Langweilig ist den Verantwortlichen beim FC Eintracht Northeim sicher nicht - trotz Winterpause in der Fußball-Oberliga.

Die Mannschaft kehrte am Sonntag aus dem Trainingslager in der Türkei zurück und bereitet sich aktuell intensiv auf die am 24. Februar beginnende zweite Saisonhälfte vor. Ziel: Aufstieg in die Regionalliga. Im Gustav-Wegner-Stadion laufen zudem die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Vereinsheims. Doch damit nicht genug: Der FC ist außerdem auf der Suche nach einem neuen Trainer, der die Mannschaft im Sommer übernehmen soll.

Das bestätigt der aktuelle Coach Philipp Weißenborn, der zudem sportlicher Leiter ist und sich künftig wieder voll und ganz auf diesen Posten konzentrieren möchte. „Im Sommer soll ein neuer Trainer kommen. Das ist der Plan. Wir wollen die sportliche Leitung und den Trainerposten gern wieder trennen. Ich gehe zu 99 Prozent davon aus, dass das klappt.“

Kommission wurde gegründet

Um das umzusetzen, wurde eine Kommission gegründet, die den neuen Mann an der Seitenlinie der Eintracht finden soll. Kein ganz einfaches Unterfangen, wie Vorstandsmitglied Moritz Braukmüller bestätigt. „Der neue Coach soll im besten Fall die A-Lizenz haben. Allein das lässt den Kreis der Anwärter schon klein werden. Außerdem muss er natürlich in unser Gehaltsgefüge passen.“

Auch Weißenborn hat klare Vorstellungen von seinem Nachfolger. „Ich denke nicht, dass wir beispielsweise einen Ex-Profi holen, der als Trainer schon viele Jahre in der 3. Liga oder Regionalliga gearbeitet hat. Viel mehr sehe ich da jemanden, der jung, motiviert und top ausgebildet ist und bei uns erste Schritte in einer höheren Liga machen will. Aber das sind alles Spekulationen. Wir sind an der Sache dran und werden sehen, was möglich ist.“

Weißenborn seit 2017 Trainer

Keine Spekulation ist: Ein neuer Coach soll kommen. Egal, ob nun der Aufstieg in die Regionalliga klappt, oder man aber auch in der Saison 2019/2020 weiterhin in der Oberliga um Punkte kämpft. Weißenborn hatte das Team im Oktober 2017 von Malte Froehlich übernommen. Ursprünglich sollte er lediglich bis zum Sommer einspringen, doch daraus wurde mehr. Aktuell führt die Eintracht die Tabelle vor dem HSC Hannover an. Der nächste Verfolger im Kampf um den Aufstieg, der SV Atlas Delmenhorst (Northeims Auftaktgegner am 24. Februar), liegt bereits acht Zähler zurück.