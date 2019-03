Tabellenführer Eintracht Northeim reist nach Hildesheim

Yannik Freyberg (rechts) erzielte im Hinspiel das zwischenzeitliche 3:0 gegen Hildesheim. Sonntag reist die Eintracht in die Domstadt.

Northeim. Der erste Schritt ist mit dem 2:1-Sieg gegen Delmenhorst gemacht, am Sonntag soll der zweite folgen.

Um 15 Uhr wird das Nachbarschaftsduell zwischen dem gastgebenden VfV Borussia Hildesheim und dem Tabellenführer der Fußball-Oberliga, dem FC Eintracht Northeim, angepfiffen. Wir beantworten vorab die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Ausgangslage vor dem zweiten Spiel der Rückrunde?

Die Eintracht (38 Punkte) macht sich als Spitzenreiter auf den kurzen Weg in die Domstadt und trifft dort auf den Tabellenachten (26). Eine mögliche bessere Platzierung verspielten die Hildesheimer vergangenen Sonntag mit der 0:2-Niederlage in Bersenbrück.

Mit einem Auge werden die Northeimer Verantwortlichen sicher den Liveticker der parallel stattfinden Partie zischen Spelle-Venhaus (Platz fünf/28) und Verfolger HSC Hannover (36) verfolgen. Im günstigsten Fall (Northeim gewinnt, Hannover verliert) könnte das Polster der Eintracht dann am Sonntagnachmittag auf fünf Punkte wachsen.

Wie endete das Hinspiel zwischen diesen Teams?

Das war am 7. September eine überraschend klare Angelegenheit. Melvin Zimmermann, Christian Horst, Yannik Freyberg und Thorben Rudolph schossen einen 4:0-Heimsieg gegen den Regionalliga-Absteiger heraus.

Was erwartet Trainer Philipp Weißenborn?

Auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. „Hildesheim war schon im Hinspiel nicht schlecht - trotz der deutlichen Niederlage. Die haben eine junge Truppe und sind ein bisschen wie eine Wundertüte“, sagt er mit Blick auf die schwankenden Leistungen. „Ich bin mir aber sicher: Wenn wir in Hildesheim eine ähnliche Vorstellung abliefern wie zuletzt gegen Delmenhorst, dann bringen wir auch Punkte mit.“

Im Hinterkopf hat der Northeimer Trainer auch bereits das eine Woche später folgende Heimspiel gegen Bersenbrück. „Das ist dann schon der nächste dicke Brocken und zugleich der Testlauf für das Pokal-Halbfinale am Ostermontag. In diesen beiden jetzt anstehenden Begegnungen können wir in der Tabelle eine Tendenz schaffen, wohin unsere Reise führen kann.“

Gleichzeitig fordert er seine Jungs auf, die nötige Spannung zu halten. „Die Oberliga ist sehr ausgeglichen. Das haben wir in der Hinrunde schon am eigenen Leib zu spüren bekommen“, sagt er mit Blick auf die Niederlagen in Hagen und Wolfenbüttel oder auch daheim gegen Uphusen. Solche Ausrutscher sollen im letzten Saisondrittel natürlich unbedingt vermieden werden.

Wie sieht es personell bei der Eintracht aus?

Unverändert gut. Der Kader, der gegen Delmenhorst erfolgreich war, steht Philipp Weißenborn auch jetzt wieder zur Verfügung. Wegen muskulären Problemen weiterhin fehlen wird definitiv Hinspiel-Torschütze Yannik Freyberg. Eine weitere Option für die Offensive könnte Martin Wiederhold sein, der zuletzt passen musste.