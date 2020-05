Die Fußballer dürfen zurück auf den Platz

Training in Kleingruppen ist seit Mittwoch unter bestimmten Bedingungen wieder erlaubt

+ © Foto: Soeren Stache/dpa Endlich wieder erlaubt: In Kleingruppen dürfen die Fußballer zurück auf den grünen Rasen. © Foto: Soeren Stache/dpa

Northeim / Göttingen - Ob die aktuell wegen der Coronakrise unterbrochene Fußballsaison abgebrochen oder (wann auch immer) fortgesetzt wird, steht noch in den Sternen. Eine entsprechende Entscheidung steht aus. Seit Mittwoch ist dennoch zumindest ein kleines Stück Normalität in den Alltag der heimischen Kicker zurückgekehrt. Es darf wieder trainiert werden - allerdings nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Die hat der niedersächsische Fußballverband (NFV) am Dienstagabend veröffentlicht.