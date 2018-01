SVG Göttingen: Kaul-Rückkehr ist perfekt

Göttingen. Die Rückkehr von Stephan Kaul zum Fußball-Oberligisten SVG Göttingen ist so gut wie perfekt. „Die letzte Modalitäten mit dem TSV Rudow müssen wir noch besprechen, aber das schaffen wir bis Mittwoch“, versichert Göttingens Fußball-Abteilungsleiter Thorsten Tunkel. Der Stürmer war im vergangenen Sommer aus Studiengründen nach Berlin gezogen, kehrte aber zurück und läuft bis zum Sommer für das Oberliga-Schlusslicht auf.

Unterdessen wurde der Ablaufplan der Testspiele geändert. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz am Sandweg testet die SVG am 4. Februar (15 Uhr) gegen den SSV Kästorf und am 10. Februar (15 Uhr) gegen TuSpo Petershütte. Am 11. Februar (15 Uhr) läuft die SVG bei FT Braunschweig auf. (raw)