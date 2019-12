TSV Vellmar macht bei der TSG Münster zu viele Fehler

Handball-Oberligist unterliegt 20:27

+ © Dieter Schachtschneider Enttäuschter Blick: Vellmars Finn Hujer. © Dieter Schachtschneider

Der TSV Vellmar unterlag in der Handball-Oberliga bei der TSG Münster 20:27 (9:16). Zwar zeigte sich der Aufsteiger nach dem zuletzt katastrophalen Start gegen Babenhausen in der Halle der Eichendorff-Schule in Kelkheim-Münster wieder deutlich verbessert, aber für etwas Zählbares reichte es nicht.