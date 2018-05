Henze der Matchwinner

Göttingen. Trotz des 3:1 (1:1)-Sieges gegen den SV Arminia Hannover ist der Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga für die SVG Göttingen nun auch rechnerisch nicht mehr möglich. Bei noch drei Spielen, in denen maximal neun Punkte zu erreichen sind, fehlen den Schwarz-Weißen zum rettenden zwölften Rang nunmehr insgesamt elf Punkte.

„Wir wollen uns mit Anstand aus dieser Liga verabschieden. Das dürfte uns heute gelungen sein“, meinte SVG-Spielertrainer Nicola Grimaldi, der mit einer Verletzung frühzeitig das Spielfeld verlassen musste. Für ihn kam Stephan Kaul in der 36. Minute. Drei Heimspiele in Folge haben die Göttinger gewonnen, doch die Leistungssteigerung kommt für den Tabellenletzten leider zu spät.

Umstrittener Strafstoß

Matchwinner in dieser umkämpften Partie, die einen besseren Schiedsrichter als Steffen Geismann verdient hätte, war SVG-Keeper Dennis Henze. Nachdem in der 83. Minute Göttingens Kapitän Florian Evers bei einem Schussversuch im gegnerischen Strafraum festgehalten wurde, der Strafstoßpfiff aber ausblieb, zeigte Geismann auf der anderen Seite nur Sekunden später auf den Punkt. Janek Brandt soll einen Arminen-Spieler runtergedrückt haben. Das hatte allerdings der Referee exklusiv. Diesen äußerst umstrittenen Strafstoß von Adem Lukac hielt Henze und damit seine Mannschaft im Spiel. „Evers hat mir gesagt, ich solle lange genug stehen bleiben, dann hätte ich eine Chance, den Elfer zu halten“, meinte Henze.

Zum Zeitpunkt des Strafstoßes waren vor 135 Zuschauern die 1:0-Führung der SVG durch Lamine Diop (7. Minute) nach punktgenauer Hereingabe von Josu de las Heras Vicuña und der 1:1-Ausgleich durch Björn Masur (10.) nach einem schulmäßigen Konter in der Anfangsphase gefallen. Überhaupt spielte der SVG-Torwart eine überragende Partie. Erst entschärfte er einen Kopfball von Masur (22.) und einen Schuss von Gürkan Öney nach 30 Minuten. Glück hatte Henze bei einem Pfosten-Kopfball erneut von Masur (43.).

Ausschlag der größere Wille

„Es war der größere Wille, und den hatten wir eindeutig. Ich hatte der Mannschaft gesagt, dass es nur über Leidenschaft und unbändigen Kampf gegen eine spielstärkere Mannschaft geht, und das hat sie umgesetzt“, freute sich Grimaldi. Zudem sei sein Team cleverer und reifer geworden und „hat im Mittelfeld zugepackt“.

Den Sieg brachte der SVG-Kapitän in der 66. Minute höchstpersönlich auf den Weg mit einem wunderschönen Tor aus 20 Metern in den oberen rechten Winkel. Nach einem Doppelpass mit Lamine Diop war der in der 55. Minute eingewechselte Jonas Grüneklee erfolgreich mit seinem Tor zum alles entscheidenden 3:1 vier Minuten vor dem Schlusspfiff. (gsd)

Von Walter Gleitze