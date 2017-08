Northeim / Göttingen. Ein Pflichtsieg! Nicht mehr und nicht weniger war der 3:0-Erfolg von Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim am Sonntag gegen Uphusen. Die 90 Minuten im Gustav-Wegner-Stadion hatten aber dennoch eine Geschichte parat, die man so nicht alle Tage zu sehen bekommt.

Ihr Hauptdarsteller ist Thorben Rudolph. Er entschied sich beim Anstoß zur zweiten Halbzeit einfach mal dazu, die Kugel sofort über den halben Platz ins gegnerische Gehäuse zu hämmern - mit Erfolg! „Ich weiß, das klingt verrückt, aber die Idee habe ich in der ersten Halbzeit öfter gehabt. Uphusens Keeper stand in vielen Szenen sehr weit vor seinem Tor. Als wir dann aus der Halbzeitpause kamen, habe ich unserem Kapitän Christian Horst davon erzählt und ihn gefragt, ob ich den Anstoß nicht einfach mal aufs Tor hauen soll. Der hat mir noch davon abgeraten. Als ich dann aber sah, dass der Keeper wieder sehr weit vor dem Kasten war und sich noch ein bisschen aufgewärmt hat, habe ich den Trainer gefragt, der gerade an der Seitenlinie entlangging. Seine Antwort war: Mach es! Aber dann mach ihn bitte auch rein.“

Thorben Rudolph erfüllte seinem Coach diesen Wunsch. Dank Videoaufzeichnung im Gustav-Wegner-Stadion machte der Treffer schnell die Runde in den sozialen Netzwerken. Die entsprechenden Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten. Unter anderem von Rudolphs Ex-Mitspieler Mehdi Mohebieh, mittlerweile in Diensten von Göttingen 05. Seine Botschaft: „Ich habe es dir ja immer gesagt, dass du das mal ausprobieren sollst.“

Für Uphusen wird’s schwer

Mit dem Auftritt seiner Jungs zufrieden war natürlich Trainer Malte Fröhlich. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Nach dem 3:0 haben wir die Partie dann vor sich hin plätschern lassen und waren aus dem Rhythmus. Trotzdem: drittes Spiel, dritter Sieg – alles gut.“

Ernüchtert war sein Uphusener Trainerkollege Benedetto Muzzicato. „Wir machen und das Leben selbst schwer. Die Chancen, die wir haben, nutzen wir einfach nicht. Wenn man in vier Pflichtspielen nur einen Treffer erzielt – und das war auch noch ein Eigentor des Gegners – dann steht man nicht zufällig im Tabellenkeller. Das wird eine ganz harte Saison für uns.“

Kampf ist gefragt

Auf eine komplizierte Spielzeit haben sich auch die Spieler, Verantwortlichen und Freunde der SVG Göttingen eingerichtet. Nach zwei Niederlagen gab’s am Sonntag beim 1:1 in Heeslingen aber endlich den ersten Punktgewinn zu bejubeln – gerade rechtzeitig vor den beiden schweren Spielen gegen Bersenbrück und in Northeim. „Wir wollten dort auf keinen Fall verlieren. Am Ende waren wir drauf und dran, sogar das Siegtor zu machen“, freute sich Göttingen Abteilungsleiter Thorsten Tunkel. Der MTV Celle, BV Cloppenburg, Uphusen und – völlig überraschend – Lupo Wolfsburg sind die einzigen Oberligisten, die nach drei Spieltagen noch immer keinen Punkt geholt haben. „Der Regionalliga-Absteiger Lupo hat das Pech, das viele Teams sehr defensiv gegen sie auftreten. Nur mit Fußballspielen kommt man aber in der Oberliga nicht durch. Diese Erfahrung haben schon ganz andere Teams gemacht“, sagt Tunkel. (mwa/raw)