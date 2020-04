Jan Ringling wird neuer Cheftrainer beim FC Eintracht Northeim

Northeim – Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim treibt seine Planungen für die Zukunft voran. Wenngleich aufgrund der Coronakrise und der aktuell unterbrochenen Saison noch nicht klar ist, wann die nächste Spielzeit 2021/2022 beginnt, verkündete der Klub vom Rhumekanal am Donnerstagvormittag, wer dann als Trainer die Kommandos geben wird. Es ist Jan Ringling, der per Video-Pressekonferenz vorgestellt wurde.

Ringling übernimmt den Job von Nils Reutter, an dessen Seite er aktuell bereits Co-Trainer ist. Reutter hatte Simon Schneegans Anfang März nach der 1:3-Heimniederlage gegen Tündern beerbt und holte in seinem bisher einzigen Spiel als Interimstrainer ein beachtliches 1:1 bei Tabellenführer Hildesheim. Reutter übernimmt zur neuen Serie den Bezirksligisten Bovender SV. Dies war bereits vor seinem Engagement in Northeim klar. Dann rückt Jan Ringling vom Co- zum Cheftrainer auf.

