Jetzt geht’s für Eintracht Northeim zum Spitzenreiter nach Hannover

Einen Schritt schneller: Im Pokal gewann die Eintracht mit Martin Wiederhold 3:1 gegen den HSC Hannover. Am Sonntag geht es um Punkte in der Oberliga.

Northeim. In die Landeshauptstadt führt der Weg der Oberliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim am elften Spieltag der Saison. Sonntag um 15 Uhr wird dort das Duell gegen den HSC Hannover angepfiffen. Wir beantworten vorab die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Ausgangslage vor dem Duell?

Die vergangenen Wochen haben den starken Saisonstart der Eintracht etwas in Vergessenheit geraten lassen. Das jüngste 1:3 gegen Uphusen war nicht nur die erste Heimniederlage dieser Spielzeit, sondern offenbarte auch diverse Schwachstellen im Spiel der Eintracht. Doch obwohl das Team von den vergangenen fünf Punktspielen satte vier (!) verlor (lediglich unterbrochen durch einen 2:0-Heimerfolg gegen Oythe), ist mit Blick auf die Tabelle bisher nur wenig passiert.

Die Northeimer reisen trotz dieser wenig berauschenden jüngsten Ergebnisse als Vierte zum Spitzenreiter, der auch nur fünf Punkte mehr auf dem Konto hat. Möglich macht das eine in diesem Jahr sehr ausgeglichene Oberliga, in der die Northeimer nach immerhin einem Drittel der Serie auch nur drei Zähler mehr haben als beispielsweise der Tabellen-13. aus Wolfenbüttel. Der HSC Hannover hat zuletzt ebenfalls nur 1:1 gegen Hildesheim gespielt und in Bersenbrück 1:3 verloren. Die Form des HSC scheint also auch nicht überragend zu sein.

HSC Hannover - war da nicht kürzlich erst etwas?

Ja! Die Eintracht und der Aufsteiger aus der Landesliga haben bereits im NFV-Pokal die Klingen gekreuzt. Im Achtelfinale gewann Northeim am 5. August daheim mit 3:1. Melvin Zimmermann (2) und Thorben Rudolph trafen. Dieses Spiel machte bereits deutlich, dass der HSC kein gewöhnlicher Aufsteiger ist. Die Crew von Trainer Martin Polomka wurde vor der Serie personell enorm verstärkt. Viele trauten dem Klub bereits damals zu, auch in der Oberliga prompt ganz vorn dabei zu sein. Das hat sich mittlerweile bestätigt.

Was sagt Trainer Philipp Weißenborn?

Der hofft, dass seine Jungs am Sonntag anders auftreten als zuletzt. „Sonst werden wir unseren Teil zu diesem Spitzenspiel wohl leider nicht beisteuern können. Wir müssen uns aus der Misere herausarbeiten. Mit Hacke, Spitze, 1 - 2 -3 kommen wir nicht zurück in die Spur.“

Was gibt es sonst bei der Eintracht?

Die Northeimer gaben am Mittwoch bekannt, dass der Verein und Torwarttrainer Torsten Ernst ab sofort getrennte Wege gehen. Er hatte bereits beim Heimspiel gegen Uphusen nicht mehr wie gewohnt am Spielfeldrand gesessen, „Wir haben uns mehrfach zusammengesetzt und sind mit Blick auf die unterschiedlichen Auffassungen über die weitere sportliche und persönliche Ausrichtung gemeinsam zur Erkenntnis gekommen, an dieser Stelle getrennte Wege zu gehen“, heißt es. Ernst, der aus Osterode kommt, war seit Juni 2016 bei der Eintracht tätig und hatte neben den Keepern des Oberligakaders auch die Schlussleute der U23, der U19 und der U17 unter seinen Fittichen.