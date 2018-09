Keine Tore zwischen Atlas Delmenhorst und Eintracht Northeim

Konnte dem Team in Delmenhorst nicht helfen: Melvin Zimmermann (rechts), hier im Spiel gegen Heeslingen, plagt sich mit Oberschenkelproblemen herum.

Delmenhorst. Die Serien des FC Eintracht Northeim und des SV Atlas Delmenhorst in der Fußball-Oberliga bleiben bestehen. Beide Teams sind auch nach dem vierten Spieltag ungeschlagen und Northeim weiterhin Tabellenführer. Das direkte Duell endete am Samstagnachmittag vor rund 800 Zuschauern mit einem torlosen Remis.

Trainer Philipp Weißenborn musste sein Team in der Offensive umbauen. Melvin Zimmermann fiel aufgrund von Oberschenkelproblemen aus. Dafür kehrte Nils Hillemann, der zuletzt in der U23 geglänzt hatte, nach seiner langwierigen Verletzung in den Oberligakader zurück. Er kam für die letzten 25 Minuten ins Spiel und ersetzte Yannick Freyberg, konnte aber auch keinen Treffer mehr erzielen.

Von Beginn an entwickelte sich eine durchaus hochklassige Oberligapartie zwischen zwei starken Mannschaften. Die ersten Minuten gehörten dabei den Gästen, für die Richard Hehn die Führung hätte erzielen können. Sein Schuss in der neunten Minute landete jedoch am Pfosten.

Auf der Gegenseite hatten die Northeimer kurz nach Wiederbeginn Glück, als Silvan Steinhoff gegen dem Delmenhorster Marco Prießner in höchster Not auf der Torlinie klären konnte. In der Folge waren es die Atlas-Kicker, die auf dem Spielfeld das Kommando hatten, doch zählbaren Erfolg konnten sie daraus nicht herausschlagen.

So teilte man sich nach 90 intensiven Minuten die Punkte, was Trainer Philipp Weißenborn aufgrund der zweiten Halbzeit als zumindest etwas glücklich für die Eintracht beurteilte.

Bereits am Freitag sind die Northeimer Fußballer wieder im Einsatz. Dann gastiert ab 18 Uhr Regionalliga-Absteiger VfV Borussia Hildesheim im Gustav-Wegner-Stadion. Die Partie wurde aufgrund des Northeimer Stadtlaufes, der Sonntag stattfindet, zwei Tage vorgezogen, damit die Veranstaltungen nicht kollidieren.

Eintracht: Meyer - Hofmann (46. Rudolph), Horst, Baar, Westfal - Steinhoff, Hehn, Rettstadt - Wiederhold, Freyberg (58. Grunert), Mähner (65. Hillemann).