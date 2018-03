Die Last mit den eigenen Fehlern

Göttingen. Für die SVG Göttingen sind es noch immer neun Punkte, die sie vom rettenden Ufer trennen, das den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga sichern würde. Am Sonntag ab 15 Uhr soll nun erneut versucht werden, beim VfL Oldenburg die ersten Punkte für das fast aussichtslose Unterfangen Klassenerhalt zu sammeln.

„Wenn wir spielerisch da ansetzen, wo wir in den beiden ersten Spielen in diesem Jahr aufgehört haben, bin ich guter Dinge“, sagt SVG-Fußballabteilungsleiter Thorsten Tunkel. Gegen Heeslingen gab’s ein 1:1, in Bersenbrück eine unglückliche 1:2-Niederlage. Und wieder waren es die „verfluchten“ individuellen Fehler, die lediglich zu einem Punkt aus diesen beiden Partien geführt haben. „Diese individuellen Fehler machen uns schon seit geraumer Zeit das Leben schwer“, beobachtete Tunkel. Der Gegner müsse quasi nur auf einen solchen Fehler warten. „Und den nutzt er dann brutal aus, diesen Fehler bestraft er knallhart“, so Tunkel. So auch in Bersenbrück, als die Schwarz-Weißen kurz vor der Pause den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich kassierten.

Einen Vorteil für seine Mannschaft sieht er darin, dass „wir doch nun wahrlich nichts mehr zu verlieren haben. Das könnte den Spielern den Druck nehmen, unbedingt gewinnen zu müssen“, – was aber gleichwohl nötig wäre.

Evers und Linde angeschlagen

Flügelstürmer Yannik Freyberg fehlt aufgrund eines Lehrgangs. Kapitän Florian Evers und Jan Linde sind angeschlagen. Ansonsten aber sind soweit alle dabei, unter anderem auch die beiden Ex-Northeimer Ali Ismail und Dennis Moschanin, die vor allem beim Testspiel vor einer Woche beim 6:2-Sieg gegen den Stadtrivalen, den Bezirksliga-Tabellenführer Göttingen 05 ein starkes Spiel ablieferten. Überhaupt scheint das Team von Spielertrainer Nicola Grimaldi näher zusammengerückt zu sein. „Das ist zu spüren“, stellte Tunkel fest. (wg/gsd) Foto: zje/nh