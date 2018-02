Der letzte Funken glimmt noch

Göttingen. Trotz des 1:1 gegen den Heeslinger SC haben die Verantwortlichen und auch die Mannschaft der SVG Göttingen die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga noch nicht aufgegeben. „Die Mannschaft lebt, das hat man doch gesehen“, meinte der neue SVG-Trainer Nico Grimaldi, der 90 Minuten durchgespielt hatte.

Nicht nur an Göttingens Kapitän Florian Evers, der auch neuerdings als Co-Trainer fungiert, war deutlich zu spüren, dass dieses Team trotz der fast aussichtslosen Situation – neun Punkte fehlen dem Schlusslicht auf den ersten Nichtabstiegsplatz – das Wunder noch wahr machen will.

Torchancen nicht genutzt

Da herrschte Zug in den vielen guten Aktionen. Was letztendlich fehlte, waren siegbringende Tore. Und es gab genügend Chancen, dieses erste Spiel nach der Winterpause für sich zu entscheiden. Ärgerlich nur, dass der mit vier Treffern beste Torschütze Yannik Wegen eines Magen-Darm-Infekts passen musste. Der eigentlich bisher erfolgreichste Torschütze Lucas Duymelinck, der sieben Tore für die SVG in dieser Saison erzielte, war als Zuschauer an den Sandweg gekommen. Er ist bekanntlich mitten in dieser Saison zurück zum Bezirksligisten SSV Nörten-Hardenberg zurückgekehrt. Er wurde schmerzlich vermisst.

„Wir haben gezeigt, dass wir bereit sind, den Kampf anzunehmen. Zwischen der 35. und 45. Minute waren wir bärenstark“, meinte Grimaldi. Und gerade in dieser Phase hätten sich die SVGer belohnen können, ja müssen, doch der verflixte Ball wollte nicht im gegnerischen Gehäuse einschlagen. „Die Teamleistung war absolut in Ordnung und auch die Art und Weise, wie sich die Mannschaft präsentiert hat“, sagte SVG-Fußballabteilungsleiter Thorsten Tunkel.

Die Position des Linksverteidigers für den in sein Heimatland zurückgekehrten Georgios Mittas nahm zu aller Überraschung Lamine Diop ein. Er wurde bisher in dieser Saison ausschließlich in der Offensive eingesetzt. Gleichwohl ein kluger Schachzug des neuen Trainerduos. Denn Diop sicherte defensiv nicht nur die rechte Heeslinger Flanke ab, er schaltete sich auch immer wieder in die Offensive ein. „Ich war zufrieden mit meiner Leistung. Ärgerlich nur, dass wir uns für unseren enormen Aufwand und unser Engagement nicht mit einem Sieg belohnt haben“, meinte Diop.

Das Spiel in Wunstorf wurde von Ostersamstag auf Gründonnerstag vorverlegt. (gsd)

Von Walter Gleitze