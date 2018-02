Letzter Test für SVG, Abschluss für Greitweg-Cup

Göttingen. Eine Woche vorm zumindest geplanten Punktspielstart reist Fußball-Oberligist SVG Göttingen am Sonntag zum letzten Test zu den Freien Turnern Braunschweig. Los geht’s um 14.30 Uhr. „Unsere Generalprobe“, sagt Fußballabteilungsleiter Thorsten Tunkel, dessen Team am Mittwoch Landesligist Landolfshausen mit 3:2 bezwang. Diop, Evers und Grüneklee trafen für die Schwarz-Weißen, Matezki und Relota für den TSV. Der SVG-Test gegen Petershütte wurde abgesagt.

Beim „Greitweg-Cup“ kam der FC Grone beim 3:2 gegen den SC Hainberg zum zweiten Sieg. Der SCH ging durch Neuzugang Steffen Doll (5./53.) 2:0 in Front, doch die Rehbach-Elf drehte das Match durch Justin Taubert (58./73.) und Eddi Hehn (86.). Am Dienstag hatte Sparta Göttingen Bezirksliga-Mitstreiter 05 durch einen Treffer von Martin-Miguel Bodenbach mit 1:0 (36.) bezwungen. Der Sieg hätte höher ausfallen können, meinte Sparta-Trainer Enrico Weiß. Das Ergebnis sei für 05 schmeichelhaft gewesen.

Am Samstag werden die letzten Spiele am Greitweg ausgetragen. Hainberg tritt gegen 05 an (15 Uhr), um 17 Uhr trifft Grone auf Sparta. (haz/gsd)