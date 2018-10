Linus Baar empfängt Leander Baar - Bruderduell in Northeim

Northeim. Eine Woche nach dem 2:0-Sieg beim HSC Hannover bekommen es die Oberliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim erneut mit einem Team aus der Landeshauptstadt zu tun. Gegner am Sonntag ab 14 Uhr im heimischen Gustav-Wegner-Stadion ist nun Arminia Hannover. Wir beantworten vorab die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Ausgangslage vor dem Duell?

Die Partie am Sonntag ist die vierte in dieser Saison, in der Northeim auf einen Hannoveraner Klub trifft. Die erste stieg in der Qualifikationsrunde zum NFV-Pokal, als die Eintracht die Arminen am 29. Juli mit 7:6 im Elfmeterschießen ausschaltete. Nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 gestanden, ehe Keeper Christopher Meyer zum Helden wurde. Er parierte erst den letzten Hannoveraner Versuch, um dann selbst den entscheidenden Elfer zu versenken.

Es folgten zwei Duelle gegen den HSC Hannover (3:1 im Pokal-Achtelfinale, 2:0 am letzten Sonntag in der Oberliga), ehe es nun für die Northeimer erneut gegen Arminia geht. Der Blick auf die Tabelle weist der Heimelf (Platz drei) die Favoritenrolle gegen den Neunten zu. Doch dieses Zahlenwerk ist mit Vorsicht zu genießen. Beide Vereine trennen lediglich vier Punkte. Es scheint also alles möglich. Das belegt nicht zuletzt das 2:2 nach regulärer Spielzeit im Pokalduell am Rhumekanal.

Wie ist Gegner Arminia Hannover derzeit in Schuss?

Mit Blick auf die jüngsten Resultate eher nicht so gut! Gegen Tabellenführer Bersenbrück, den Northeim durch das 2:0 beim HSC Hannover erst dazu machte, verloren die Hannoveraner am vergangenen Sonntag 1:4. Dies war bereits die vierte Begegnung in Serie, in der die Jungs von Trainer Murat Salar ohne Sieg blieben. Zuvor hatte es je ein 1:1 in Hildesheim sowie daheim gegen Delmenhorst gegeben. Davor gar eine 2:5-Klatsche in Heeslingen. Der letzte Sieg ist über einen Monat her (1:0 gegen Wunstorf am 23. September).

Was macht das Spiel noch besonders interessant?

Ein Bruderduell! Und das gibt es in der Oberliga nun wahrlich nicht alle Tage. Linus Baar trifft am Sonntag mit der Eintracht auf seinen Bruder Leander. Der wurde einst in der Northeimer Jugend groß, wechselte im Jahr 2013 in den Nachwuchs von Hannover 96 und spielte dort in der vergangenen Saison 14 Mal für die U23 in der Regionalliga. Ende August, also erst nach dem Pokalspiel, zog es Leander Baar zur Arminia. Nun kehrt er in seine alte Heimat zurück.

Wie sieht es personell bei den Gastgebern aus?

Gut. Wie bereits vergangenen Sonntag dürfte Trainer Philipp Weißenborn erneut die Qual der Wahl haben. Beim HSC feierten Carim Blötz, Silvan Steinhoff und Florian Mackes ihre Rückkehr nach Verletzungen. Auch Martin Wiederhold könnte wieder eine Option für die Offensive sein. Er sammelte zuletzt 90 Minuten Spielpraxis in der Bezirksliga.