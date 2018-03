Manchmal braucht man Glück

Northeim/Göttingen. Der 23. Spieltag der Fußball-Oberliga hatte nur für eine der beiden südniedersächsischen Teams ein Erfolgserlebnis parat. Während Eintracht Northeim einen schmeichelhaften 2:1-Erfolg über den Tabellenletzten MTV Eintracht Celle feierte, kassierte Schlusslicht SVG Göttingen nach einer Führung noch eine 1:2-Pleite bei Lupo Wolfsburg.

Dass sich die Northeimer im elften Heimspiel dieser Saison überhaupt über drei Punkte freuen konnten, hatte auch mit richtig viel Glück zu tun. „Für Celle ist diese Niederlage bitter“, gestand Northeims Trainer Philipp Weißenborn nach dem Schlusspfiff. Der Gegner sei über 90 Minuten nicht schlechter gewesen, entschieden habe die individuelle Klasse, so der Coach der Gelb-Roten. „Die Celler hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt, die waren dem Siegtreffer nach der Pause sogar näher.“

Doch dies war dem Team um Kapitän Christian Horst egal. Der Northeimer 8:2-Erfolg, so Linus Baar, habe auch eine Rolle gespielt. „Die wollten zeigen, dass sie besser sind. Das ist ein Oberliga-Team, das Fußball spielen kann“, befand der Northeimer Innenverteidiger.

Geschwächelt habe am Sonntagnachmittag aber vor allem das Eintracht-Spiel, das eigentlich nie auf Touren kam. „Wir haben nur die ersten 15 Minuten umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Danach sind wir eingebrochen, es fehlte oft die Bewegung“, bemängelte Stürmer Thorben Rudolph. Ein Saisonziel haben sich die Northeimer zwar gesteckt, doch nur intern. „Für uns geht es bis zum Saisonende darum, uns weiterzuentwickeln. Wir haben eine sehr junge Mannschaft und mit dem Trainer arbeiten wir auch noch nicht so lange zusammen.“

Trainer-Entscheidung naht

Die Rehabilitation für die 1:8-Schmach beim VfL Oldenburg ist der SVG Göttingen zwar gelungen, doch einmal mehr nutzen die vielen Lobeshymnen nach einer weiteren Niederlage beim 1:2 in Wolfsburg gegen Lupo Martini dem Schlusslicht nicht weiter. Der Abstand zum rettenden Ufer wird immer größer von Spieltag zu Spieltag. Inzwischen sind es derer elf Punkte zum zwölften Tabellenplatz, den der TuS Sulingen einnimmt. „Wir haben wirklich richtig gut gespielt in Wolfsburg, und ein Punkt wäre mehr als verdient gewesen“, meinte der SVG-Abteilungsleiter Thorsten Tunkel.

So soll wohl noch diese Woche die Entscheidung über den neuen Trainer fallen, der dann aber die SVG realistisch in der Landesliga so auf Vordermann bringen soll, dass der direkte Wiederaufstieg in die fünfte Liga keinesfalls ausgeschlossen wird. (raw/wg-gsd)