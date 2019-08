Nach 1:2 gegen Kickers Emden: Eintracht Northeim rutscht ans Tabellenende

Anschlusstreffer durch Franke kommt zu spät

+ © Kaja Schirmacher Der Frust muss raus! Ilyas Bircan und sein FC Eintracht kassierten eine 1:2-Niederlage gegen Emden und übernahmen damit die rote Laterne. © Kaja Schirmacher

Northeim – Beim FC Eintracht Northeim ist weiterhin der Wurm drin. Am Sonntag kassierte das Team am vierten Spieltag der Fußball-Oberliga die dritte Saisonniederlage. Das bis dato punktlose Schlusslicht Kickers Emden setzte sich mit 2:1 (2:0) im Gustav-Wegner-Stadion durch. Zu allem Überfluss rutschten die Northeimer damit selbst auf den letzten Tabellenplatz zurück und haben nun die zweifelhafte Ehre, die sprichwörtliche rote Laterne in ihrem Besitz zu haben.