Nach dem Aus im Pokal richtet Eintracht Northeim den Blick auf den Regionalliga-Aufstieg

Northeim – Trainer Philipp Weißenborn war die Enttäuschung anzusehen. „Das war unser schlechtestes Spiel der bisherigen Saison“, bilanzierte er nach dem 0:3 seiner Jungs gegen TuS Bersenbrück am Ostermontag. Damit zerplatzte der Traum der Oberliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim, sich als Sieger des Niedersachsenpokals für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Im Halbfinale war Endstation.

Die Gründe dafür lagen auf der Hand. Vor der Rekordkulisse von 1523 Zuschauern, noch nie kamen mehr zu einem Pflichtspiel der Eintracht ins Gustav-Wegner-Stadion, wirkten die Gastgeber über die volle Distanz wie gehemmt. „Bersenbrück hat einfach alles besser gemacht. Sie waren laufbereiter, griffiger in den Zweikämpfen, haben die zweiten Bälle gewonnen und sehr diszipliniert verteidigt“, analysierte Weißenborn und lobte zudem Moritz Waldow. „Der war richtig stark und nie zu kontrollieren von unserer Hintermannschaft. Die Kulisse und der Rahmen waren eines Pokal-Halbfinales würdig. Unsere Leistung war es dagegen leider nicht.“

Bersenbrücks Coach Farhat Dahech attestierte seinen Jungs nach dem unerwartet souveränen Erfolg einen hervorragenden Auftritt. „Wir haben viele Videos von Northeimer Spielen gesehen und waren daher sehr gut vorbereitet. Wir wussten, wie sie spielen und haben unsere Taktik geändert. Normalerweise attackieren wir unsere Gegner sehr früh. Das haben wir heute anders gemacht. Daher hatte ich ein bisschen Angst, dass meine Jungs ihren Offensivdrang nicht bremsen können. Aber sie haben das sehr diszipliniert erledigt. Für diese Taktik sind wir belohnt worden.“

Während sich also Bersenbrück nun auf das Pokalfinale am 25. Mai in Hannover gegen Delmenhorst vorbereiten kann, steckt die Eintracht mitten im Aufstiegsrennen. Vier Spieltage vor Saisonende hat der HSC Hannover zwei Punkte Vorsprung und empfängt am Sonntag den VfL Oythe. Northeim gastiert parallel ab 15 Uhr bei Arminia Hannover. Die nächste hohe Hürde.