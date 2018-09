Nach Niederlage des Eintracht Northeim: "Wir dürfen uns nicht beschweren"

Northeim. Fünf Spiele in der Fußball-Oberliga sowie zuvor zwei im Pokalwettbewerb hat die Serie des FC Eintracht Northeim gehalten.

Doch am Sonntagnachmittag kassierten die Kicker mit dem 0:2 beim TuS Bersenbrück die erste Niederlage dieser Saison.

Und die wusste Trainer Philipp Weißenborn realistisch einzuordnen. „Das ist ein völlig verdienter Sieg für Bersenbrück gewesen. Da dürfen wir uns nicht beschweren. Wenn überhaupt, dann sind 25 oder 30 Minuten am Anfang okay gewesen. Danach wurde es bei uns aber immer schlechter. Oder anders ausgedrückt: Bersenbrück ist immer stärker geworden.“ Speziell die zweite Halbzeit war dem Coach ein Dorn im Auge. „Da haben wir überhaupt keinen Zugriff mehr gehabt und haben keine zweiten Bälle mehr bekommen.“

Will man aus Northeimer Sicht den 90 Minuten in der Nähe Osnabrücks etwas Positives abgewinnen, dann kann dies die Rückkehr von Mattis Daube sein. Der feierte in der letzten halben Stunde sein Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause (Adduktoren).

Sichtlich erleichtert war TuS-Trainer Farhat Dahech. Und das war kein Wunder, schließlich hatten seine Jungs ihre zuvor vier Spiele andauernde Serie ohne Sieg ausgerechnet gegen den nun gestürzten Tabellenführer aus Northeim beendet. „In Durchgang eins hatten wir noch zu viel Respekt vor dem Gegner. Das haben wir in der Halbzeit angesprochen. Danach waren wir viel mutiger und haben das Spiel bestimmt. Wir hatten ja sogar noch die eine oder andere weitere Möglichkeit, um deutlicher zu gewinnen.“

Am nächsten Sonntag tritt die Northeimer Eintracht bei Aufsteiger FC Hagen/Uthlede an.